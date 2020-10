Hacia el Mundial de Fútbol de 2022 con la voz y las manos de mujeres sudamericanas

Que los partidos de Argentina en las Eliminatorias para Catar 2022 sean comentados por primera vez por una mujer marca un nuevo logro en un camino abonado por árbitras, entrenadoras y dirigentes. "No se trata de quitarle espacio a nadie sino de ver que hay mujeres preparadas", dijo a Sputnik la periodista deportiva Karen Todoroff.

Las mujeres no paran de ganar terreno en el fútbol profesional. Y no solo con la creciente popularidad del fútbol femenino, sino con una mayor presencia de mujeres también en el entorno del fútbol masculino, tradicionalmente más popular. Así, cada vez es menos extraño ver árbitras, entrenadoras, mujeres dirigentes o cada vez más periodistas deportivas.

América Latina también está en pleno avance, donde el fútbol es pasión de multitudes pero donde también el machismo hace lo suyo a la hora de enlentecer o poner trabas a la presencia de mujeres en espacios que habitualmente eran considerados "de hombres". La televisión pública argentina parece apostar fuerte por cambiar esto, al anunciar que los partidos de la selección albiceleste durante lascontarán con los comentarios de la periodista Angela Lerena.

Lejos de ser una cara nueva, Lerena, de 44 años, tiene una vasta trayectoria que la ha llevado a desempeñarse en varias de las principales radios y cadenas televisivas de deportes en Argentina. Y si bien ya había tenido una activa participación en las transmisiones de los partidos de Argentina en el Mundial de Rusia de 2018, esta será la primera oportunidad en que sea la voz principal a la hora de analizar los partidos.

"Me alegro mucho por ella, me alegro de que las mujeres empiecen a ganar lugares poco a poco en puestos que antes eran cien por ciento de hombres", dijo a Sputnik la periodista deportiva uruguaya Karen Todoroff, quien también se desempeña como periodista en Radio Sputnik, al frente del segmento Destino Rusia.

Todoroff recordó que supo entrevistar a Lerena y destacó su capacidad como periodista dedicada al fútbol, así como su consolidación en un campo "en el que las puertas no se abrían y faltaban oportunidades" para las mujeres.

En ese sentido, remarcó que "el ambiente machista que rodea al fútbol se apropia de esos lugares, haciendo que estuviera culturalmente aceptado que solo fueran para hombres, a pesar de que hay mujeres con capacidad, con estudios y con preparación para ocupar esos puestos".

Todoroff celebró que en el periodismo deportivo se estén "rompiendo varios cánones" aunque advirtió que algunos espacios siguen reacios a la equidad de género, como el del relato deportivo. "Sin dudas faltan relatoras, al menos en Uruguay tengo entendido que hay mujeres estudiando pero todavía no se han escuchado al aire", apuntó.

De hecho, Todoroff fue una de las protagonistas de una transmisión especial que, en 2017 y a propósito de un encuentro entre Uruguay y Bolivia por Eliminatorias para el Mundial de Rusia, se convirtió en la primera en la historia de América Latina ser realizada íntegramente por mujeres . La falta de relatoras obligó a los impulsores de esa transmisión a tener que realizar un exhaustivo casting en el que finalmente encontraron a la joven uruguaya Antonella Lima, que al año siguiente también relataría el Mundial de Fútbol Sub 17 que se disputó en césped uruguayo. Los relatos y comentarios femeninos también llegaron al portugués, ya que Fox Sport Brasil también transmitió partidos relatados y comentados por mujeres durante Rusia 2018.

Todoroff también valoró que muchos periodistas deportivos hombres "están abriéndose" a aceptar de buen grado la mayor presencia de mujeres en puestos de relevancia en las transmisiones. "Acá no se trata de quitarle el espacio a nadie. Creo que hay espacio para todos, es simplemente abrirse a permitirlo y darse cuenta de que realmente hay mujeres preparadas", comentó.

Según la periodista, uno de los problemas que frecuentemente encontraban las mujeres que incursionan en el periodismo deportivo es la falta de oportunidades. "Al no tener espacios no las mujeres preparadas no pueden demostrarlo. El hecho de tener un hueco es bueno para que la mujer vaya abriéndose camino y demostrando que lo puede hacer tan bien o mejor que un hombre", complementó.

Como un equipo de fútbol bien aceitado, el avance de las mujeres en el campo del deporte más popular se produce en bloque y por varios frentes. La edición 2020 de la Copa Libertadores, por ejemplo, es la primera en la historia en contar con dos mujeres en el arbitraje . Todoroff mencionó también el ejemplo de la alemana, jefa de Equipo en el poderoso Bayern Munich alemán. "Es una mujer que se encarga de todas las áreas del Bayern, incluso de las incorporaciones, y que sea una mujer es un orgullo. Por suerte algo está cambiando. Va lento pero va y eso es importante", sostuvo.

Aun con caminos por conquistar, el panorama de las mujeres en el fútbol parece más certero que el de los hombres que a partir del 8 de octubre disputarán una nueva edición de las Eliminatorias sudamericanas, el torneo que dará la clasificación a cuatro o cinco selecciones de la región para Catar 2022.

Para Todoroff, serán Eliminatorias "muy difíciles" ya que, a la dificultad que de por sí significa para los países un torneo de 18 fechas que enfrentará a las diez selecciones sudamericanas, sumará los efectos que todavía puede generar en el fútbol la pandemia de COVID-19. En ese sentido, la periodista recordó que muchos futbolistas llegan a la primera fecha "en un estado que no es el cien por ciento para competir", al tiempo que otros directamente se lesionaron o tuvieron poca actividad en los últimos meses.

"Hay un montón de factores que hacen que estas Eliminatorias sean realmente una incertidumbre. Vamos a ver qué sucede, es toda una incógnita y para mí no hay favoritos", complementó Todoroff.