El ministro de Economía de Chile afirma que protestas afectan negocios del centro de Santiago

"Yo creo que todo esto que hemos visto, todas estas manifestaciones, afectan los negocios del centro de Santiago y derrumban el esfuerzo de los locatarios que buscan sacar adelante a sus familias", señaló Palacios en entrevista con el medio online Emol.

El ministro explicó que muchos de los locales de la zona céntrica de la capital que habían empezado su proceso de reapertura con el plan de desconfinamiento por el coronavirus, han debido volver a cerrar sus cortinas a causa de las protestas y los incidentes que se vienen registrando hace algunas semanas.

"Cuando llegan las manifestaciones no pacíficas y finalmente terminan en violencia, esos locatarios lo que hacen es perderlo todo, y con eso no pueden pagar los arriendos, no pueden educar a sus hijos y se les derrumba la vida", afirmó.

Además, Palacios hizo un llamado a los manifestantes a que "vean en esos locatarios, en esos dueños de restaurantes, en esos pequeños negocios, que vean a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos, porque esa es la realidad que están enfrentando esas personas".

Este 18 de octubre se cumple un año desde el inicio del movimiento social denominado estallido social, una serie de protestas ciudadanas cuyo objetivo es criticar el modelo neoliberal imperante, rechazar la actual Constitución política redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y manifestarse contra el Gobierno de Sebastián Piñera.