Constituyente: decisión de tribunal inglés sobre el oro es un avance para Venezuela

"Para Venezuela es un paso más, al menos no tuvieron la desfachatez de reconocer a Guaidó como presidente, en ninguna parte del planeta se acepta que un tipo (hombre) se autojuramente en una plaza", expresó Díaz.

El Tribunal de Apelaciones de Londres anuló el fallo del 2 de julio que otorgaba el control sobre el oro a Guaidó, y en el dictamen emitido el lunes 5 se pronunció a favor del recurso elevado contra esa decisión por la junta del Banco Central de Venezuela (BCV), que reclama las reservas que custodia el(la entidad central del Reino Unido).

Díaz, abogada constitucionalista, cuestionó que el tribunal inglés califique la situación interna de Venezuela y que desde sus cortes busquen implantar un "coloniaje jurídico".

"El tribunal de apelaciones observa que aún persisten relaciones entre el Gobierno inglés y el de Nicolás Maduro, entonces lo que hicieron fue calificar a priori la situación interna constitucional venezolana como si ellos tuvieran algo que ver con eso, es el derecho al coloniaje jurídico que pretende implantarnos Inglaterra desde sus cortes", expresó.

La corte inglesa remitió el caso de nuevo a la división Comercial y de la Propiedad para que investigue a quién reconoce realmente el Gobierno británico, si a Maduro o a Guaidó.

Entre los fundamentos de la defensa de Venezuela para apelar el fallo figuraba que Londres no había roto relaciones diplomáticas con Caracas y que ambos Gobiernos mantienen a sus embajadores en sus capitales.

Maduro ha indicado que quiere destinar las reservas para adquirir y distribuir medicamentos, material clínico y humanitario para mitigar el impacto del COVID-19.

En ese sentido, la constituyente dudó de que el Gobierno británico tenga intenciones de entregar el oro para que Venezuela pueda pagar los insumos para hacer frente a la pandemia.

"Yo no me atrevo a creer que ellos van a entregar el oro para ningún pago, creo que ellos van a seguir en su juego alargando esta situación, ellos no tenían por qué quedarse con ese oro, quien entregó ese oro en garantía por parte del Gobierno venezolano debería estar siendo juzgado y perseguido porque para eso él tenía que haber tenido autorización del país, creo que como vulgares corsarios del imperio mundial, Inglaterra va a actuar en consecuencia", sostuvo.

El Gobierno británico, añadió, cree que siguen siendo la potencia mundial y tienen derecho al "vasallaje", a la "sumisión y explotación del resto de los pueblos" para continuar siéndolo.

La primera vez que el Gobierno de Maduro solicitó la devolución del oro fue en diciembre de 2018, pero a principios del 2019 el Banco de Inglaterra rechazó la solicitud.

El BCV tiene depositadas unas 32 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, con un valor estimado entre los 1.800 y 2.000 millones de euros.