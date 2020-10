En cinco meses de epidemia, se han registrado 173.000 muertes más en México

En México se registran 173.578 más fallecimientos en comparación con 2019. Hasta el 31 de agosto, sólo 68.000 de esas muertes se refieren a casos de COVID-19, aunque del resto no se conoce públicamente la causa del deceso.

Según un comparativo realizado por Animal Político, se estima que por cada persona fallecida a causa de la COVID-19 en México, hay 2,5 fallecimientos directa o indirectamente relacionados con la pandemia. Esto se debe a que las cifras oficiales no contemplan a quienes no fueron diagnosticados con el virus, así como a las personas que no recibieron atención médica oportuna por otros padecimientos durante los últimos meses.

El exceso de muertes en el país latinoamericano (las muertes adicionales a las esperadas con base en la tendencia registrada en años previos) se aceleró en junio y julio, cuando se presentaron 47.520 y 50.513 muertes más, respectivamente. A partir de agosto se observó un descenso en ese indicador, pues ese mes se contabilizaron 35.950 fallecimientos.

Previamente, The Economist publicó un análisis de exceso de mortalidad en el mundo, donde México se ubicó por debajo de otros países de América Latina como Perú y Ecuador, los cuales reportan 211 y 183 decesos más por cada 100.000 habitantes. Hasta agosto, México presentó 136 muertes en exceso por cada 100.000 habitantes.

El mismo mes, los estados que registraron el exceso de muertes más significativo fueron Baja California Sur, Coahuila, Colima, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. De todos ellos, Tamaulipas tuvo el registro más alto, al contabilizar 4.880 fallecimientos en exceso entre abril y agosto, lo cual equivale a 50% más decesos que en 2019.

La Secretaría de Salud mexicana ha presentado en dos ocasiones sus cálculos sobre el exceso de mortalidad a partir de la pandemia. Las estimaciones tienen como fuente la Base de Datos Nacional del Registro Civil administrada por el Registro Nacional de Población (RENAPO), el cual no incluye datos de todos los estados del país.

En su análisis más reciente, que abarcó el periodo del 15 de marzo al 15 de agosto de 2020, se contabilizaron 137.343 fallecimientos más en México en comparación con el mismo periodo de 2019.