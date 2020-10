El presidente de Paraguay ordena elaborar un plan de inversión para la prevención de incendios

"Dentro de esta reunión el presidente recomendó a la secretaría trabajar un plan de inversión para los próximos cinco o diez años en contexto de incendios forestales y es un plan que lo vamos a trabajar con todos los actores, en especial con el Cuerpo de Bomberos", afirmó Roa.

Después, el plan será presentado al presidente "para ver cómo se hace el anclaje financiero", añadió.

"Como dijo el presidente: no quiero que a otro presidente le pase lo que me pasó a mí, grandes incendios forestales y no tener recursos", indicó el ministro.

En el país llegó a haber la semana pasada más de 4.000 focos de calor (incendios); este lunes aún quedan 503, informó el Instituto Forestal Nacional del Paraguay.

La mayoría de los focos de calor, 348, se encuentran en el departamento de Presidente Hayes (sur).

Aviones de un millón de dólares

Rubén Valdez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, dijo en la rueda de prensa de este 5 de octubre que en el plan de inversión, que se comienza a elaborar, puede estar incluida la compra de autobombas y aviones para combatir incendios forestales.

Valdez informó que cada avión puede costar entre "un millón, un millón y medio de dólares, pero puede ser usado para otras tareas".

Por su parte, el ministro Roa dijo que actualmente los aviones que operan para apagar incendios son alquilados.

El jerarca de Gobierno agregó que le informó al presidente "sobre el reforzamiento de unidades aéreas de combate al fuego".

El 6 de octubre estará operativo otro avión AT 800 y el 8 de octubre se suma otro avión AT 800 hidrante, por lo que el Gobierno contará con cuatro aviones para todo el país

Estos aviones "son los más recomendables para combatir este tipo de incendios", porque "pueden operar en pistas rurales", explicó.

Ayuda internacional

El ministro descartó que Paraguay esté recibiendo ayuda internacional para combatir incendios.

"En este momento tenemos conversaciones con el Gobierno chileno, a través de la cancillería y hay personal de Conaf [Corporación Nacional Forestal, Chile] en apresto y de ser necesario para desplazarse al país, [pero] hasta el momento no estamos viendo la necesidad", indicó.

La semana pasada el ministro del Interior, Euclides Acevedo, había manifestado la necesidad de solicitar ayuda internacional para el combate de incendios.