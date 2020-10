¿Puede AMLO renunciar a la Presidencia como lo insta FRENAAA?

"Eso no es posible ni constitucional ni legalmente, porque la elección de puestos populares a través del voto directo de los ciudadanos no es renunciable. Los puestos de elección popular no son renunciables. Puedes pedir licencia, pero no puedes renunciar porque ya fuiste electo popularmente", explicó la funcionaria.

Esta declaración se derivó luego de que integrantes de FRENAAA pusieran un plantón en el zócalo de la Ciudad de México desde hace más de diez días para exigir la renuncia de López Obrador a su puesto como presidente.

Al finalizar la presentación de la plaza Leona Vicario en la Secretaría de Gobernación (Segob), Sánchez Cordero expresó que buscarán el diálogo con todos los grupos sociales —incluido FRENAAA—, pues "todos son mexicanos y mexicanas y merecen igualmente nuestro respeto y consideración y el respeto a sus ideas".

Constitucionalmente, ¿puede renunciar el presidente?

La respuesta a si el presidente de México puede renunciar es sí, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el jefe del Ejecutivo puede dimitir de su cargo por alguna razón de gravedad.

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, "el cargo de Presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia".

Por lo tanto, el presidente de la República sí puede presentar una renuncia, sin embargo, esta solo puede ser aceptada o rechazada por el Congreso de la Unión.

Ahora bien, en caso de que el jefe del Ejecutivo renunciara a su puesto, quien asumiría la presidencia sería la titular de la Segob que en este caso le correspondería a Olga Sánchez Cordero. Posteriormente, el Congreso tendría que llamar a un proceso extraordinario para realizar nuevas elecciones para elegir al próximo presidente.

Las otras formas de quitar a un presidente

A pesar de que en México es poco común ver a un presidente retirarse o ser retirado de su cargo, sí existen vías legales para que este abandone la silla presidencial. El primero es cuando se comete algún delito y el segundo es por revocación de mandato.

Bajo la legislación aún vigente, el presidente podrá ser juzgado —y en consecuencia, retirado de su cargo— si comete traición a la patria o delitos graves del orden común. Pero esta decisión también tendrá que pasar por el Congreso de la Unión.

No obstante, esto podría cambiar en los próximos años, si es que el Congreso aprueba reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado por delitos del orden común durante el tiempo que ocupe el puesto.

La otra manera es a través de la revocación de mandato, el cual se puede solicitar al tercer año de mandato. Este mecanismo es el más democrático dado que la ciudadanía es la que vota para decidir si el presidente debe continuar o dejar el cargo.

Por el momento, quien solicite esta modalidad puede hacerlo entre diciembre de 202 y febrero de 2022; sin embargo, López Obrador ha sugerido que incluso podrían adelantarse las fechas para que la revocación de mandato se haga el mismo día de las elecciones de 2021.