Incendio en una pesquera en Chile libera humo posiblemente tóxico | Fotos, vídeo

Incendio en pesquera Camanchaca genera una gran columna de humo tóxica a esta hora, por lo que se recomienda a vecinos mantener cerradas ventanas y no salir de no ser necesario. 15 compañías de bomberos trabajan en el lugar y no hay personas lesionadas. #Talcahuano #Camanchaca pic.twitter.com/eH8vzwPbSt