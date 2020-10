Una tragedia y un secreto familiar que están detrás de los 3 nombres de Yeidckol Polevnsky

Yeidckol Polevnsky es uno de los personajes más polémicos de la historia reciente de México al transitar de las cúpulas empresariales en la dirección de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) a aparecer como candidata a la gubernatura del Estado de México por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Sin embargo, ya como candidata del PRD, Polevnsky tuvo que aclarar el origen de su nombre al ser acusada de falsificar su identidad. En aquella ocasión, la empresaria reveló que su nombre original era Citlali Ibáñez Camacho, y explicó que el cambio se debió a que fue víctima de violencia sexual.

"Cuando era una niña de 12 años quedé embarazada. Mi embarazo, a esa edad, fue un acontecimiento traumático que marcó mi vida y afectó a toda mi familia. De las escuelas a las que asistíamos, tuvimos que salir por mi embarazo. Recorrimos muchas. Y aunque estudiaba y actuaba correctamente, era juzgada y condenada. En esas circunstancias, para protegernos mi madre tomó la decisión de cambiarme de nombre. Me puso Yeidckol", explicó el 3 de marzo de 2005.

El nombre de Yeidckol es de origen hebreo y significa "el llamado de Dios", y es el que la exsenadora ha usado prácticamente a lo largo de toda su vida. En 2005, al registrarse como candidata a la gubernatura del Estado de México, Polevnsky aclaró que sus apellidos —Polevnsky Gurwitz— son de origen polaco.

Desde entonces, Polevnsky explicó que su nombre adoptado era el que quería usar para vivir. "Mi nombre es Yeidckol y con este nombre quiero vivir", sentenció. No obstante, agregó, "Citlali quiere decir estrella, a mí me hubiera gustado mantenerlo... no lo pude hacer, a los 12, 14 o 16 años una niña no puede por sí sola vencer tanta adversidad".

Una mujer con tres nombres

En medio de la polémica, Yeidckol Polevnsky parece tener más de dos nombres, y más de dos registros. Su nombre de nacimiento es Citlali del Carmen Ibáñez Camacho, con fecha de nacimiento el 25 de enero de 1958. En ese registro, sus padres aparecen bajo los nombres de Cuitláhuac Ibáñez y Guillermina Camacho.

De acuerdo con documentos obtenidos por Infobae México, en el acta emitida por el juez Agapito González el 3 de junio de 1958, que se encuentra en el libro 9, foja 363, del Registro Civil del gobierno del Distrito Federal, su abuelo aparece bajo el nombre de Maximino Camacho.

Sin embargo, tiene otra acta con el nombre de, con la misma fecha de nacimiento pero con el registro de que su abuelo se llamaba Maximino Ávila Camacho. Esto, según el el documento expedido en octubre de 1962, por Benigno Jiménez, del juzgado décimo.

En tanto que, una tercera acta emitida el 19 de abril de 1963 ante el juez décimo de registro civil, Manuel Andrés Pérez, la registra bajo el nombre de Citlali Ibáñez Ávila, pero con el nombre de su abuelo como Maximino Ávila. En tanto que, sus padres aparecen como Cuitláhuac Ibáñez y su madre Guillermina Ávila.

Más allá de los nombres, lo cierto es que la empresaria mexicana cuenta con tres registros de identidad aún vigentes en el registro único de población. El primero como Citlali Ibañez Ávila, el segundo como Citlali del Carmen Ibáñez Camacho y el tercero como Yeidckol Polevnsky. En los tres aparece con la misma fecha de nacimiento, 25 de enero de 1958, y con el mismo lugar de origen, Distrito Federal.

Con base en los datos públicos del registro único de población, el cambio de nombre debió hacerse con base en los datos del acta 0032, que fue emitida en 1958 en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la cual tiene el nombre de Citlali del Carmen Ibáñez Camacho, pues de Yeidckol Polevnsky no aparece número de acta pero sí coincide con los datos de registro —lugar y fecha— del registro de origen.

En medio de todo, uno de los factores más llamativos es que el nombre de pila y los apellidos de Yeidckol Polevnsky fueron tomados del polaco; en tanto que, sus tres hermanas conservaron sus nombres originales —Guillermina, Yólotl y Tonantzi— de ascendencia mexicana.

No obstante, en 2005, cuando competía por la gubernatura del Estado de México, Polevnsky no solo aclaró los rumores en relación a su identidad, sino que además sostuvo que su actual nombre sería con el que competiría.

"No hay dos personalidades jurídicas, cuando una persona se cambia de nombre [su identidad], es exactamente el nombre por el que se cambió. Estoy dispuesta a trabajar, a luchar y a vencer. He enfrentado la adversidad siendo una niña, hoy siendo una mujer adulta, y teniendo el apoyo de la familia, el apoyo del PRD, no hay nadie que me pueda detener", dijo en aquel momento.

Los lazos políticos de Polevnsky

Para aderezar la polémica sobre el nombre original de Polevnsky —Citlali del Carmen Ibáñez Camacho— está el misterio del cambio constante en el nombre de su abuelo —entre Maximino Camacho, Maximino Ávila Camacho y Maximino Ávila— en sus diversas actas de nacimiento.

Durante el proceso de campaña para la gubernatura del Estado de México, la entonces candidata por el PRD aclaró que la confusión en relación a la identidad de su abuelo materno se debía que no había claridad sobre si su madre pertenecía a la familia del expresidente Manuel Ávila Camacho.

"Ese fue un hecho traumático, una de las muchas diferencias entre mis padres era si mi madre pertenecía o no a la familia Ávila Camacho. Es debido a esa diferencia que se hicieron diversas actas de nacimiento para nosotras cuatro", explicó en 2005.

Sin embargo, Polevnsky no ahondó más en los detalles de sus supuestas filiaciones con la familia Ávila Camacho, ni se sabe con exactitud si realmente sus hermanas también cuentan con más de un acta de nacimiento.

Lo cierto es que la carrera política de Polevnsky llama la atención por la rapidez con la que ascendió, pues durante el tiempo en el que estuvo en la dirección de Canacintra —de 2002 a 2004— entabló una relación cercana con el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, lo que le permitió escalar a la escena política.

Posteriormente, en 2005 fue lanzada como candidata a la gubernatura del Estado de México por el PRD, pero perdió frente a Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, en 2006 llegó a ser Senadora de la República también por el PRD y a partir de 2012 se integró a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Este panorama, la llevó a ser secretaria general de Morenaen 2015, y en 2017 a asumir la presidencia del partido; sin embargo, en enero de 2020 tuvo que dejar la dirigencia por acusaciones en su contra por el presunto desvío de recursos.