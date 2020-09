Partidos opositores afirman que CNE venezolano garantiza parlamentarias justas

"Con mucha honra digo que la mayoría de los partidos políticos en Venezuela estamos participando en este proceso electoral. El CNE ha garantizado una elección transparente y justa, donde la Alianza Democrática ha inscrito al 100% de los candidatos y candidatas en los 87 Circuitos el país", señaló en declaraciones a la prensa.

Bernabé dijo que los partidos opositores Acción AD, Copei, El Cambio, Cambiemos y Avanzada Progresista, que confirman la coalición denominada Alianza Democrática, participarán en las elecciones, pese a las presiones de Estados Unidos.

"Las acciones del Gobierno de Estados Unidos me han indignado, porque ofenden la inteligencia del pueblo al que me debo, un pueblo que no quiere más violencia, que quiere superar sus problemas sin más sangre ni persecuciones, en paz, tolerancia y respeto, pero sobre todo con la invencible fuerza del voto", aseguró el dirigente de AD.

Gutiérrez destacó que el bloqueo de Estados Unidos ha agudizado la crisis nacional en medio de la pandemia por COVID-19.

"Todas las agresiones de Trump son parte de una campaña electoral. El martes 22 de septiembre se publicaron las sanciones contra mí por parte de Estados Unidos, pero aquí estamos haciendo campaña con la frente en alto, no somos hombres y mujeres que tengamos temor a las sanciones, no nos van a atemorizar", dijo.

El dirigente político llamó a todos los opositores a participar en los comicios del próximo seis de diciembre y a no rendirse sin votar.

La oposición venezolana se encuentra dividida, entre quienes instan a participar, y los que llaman a la abstención, representados por el diputado opositor, Juan Guaidó.