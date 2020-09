'Luis Miguel, la serie': anuncian al nuevo elenco de la segunda temporada

De acuerdo con la plataforma de streaming, entre las nuevas caras que aparecerán en pantalla están la de la argentina Macarena Achaga como Michelle joven y la de Valery Sais como Michelle de niña. Esta situación indica que tal como se había dicho en enero de 2020, la serie transitará a través de dos líneas del tiempo.

Otra de las sorpresas es que la familia Llunas volverá a estar presente en la producción, pero ahora con Axel Llunas —hermano menor de Izán, quien interpretó al cantante en la primera temporada— que dará vida al personaje del hermano menor de Luis Miguel, Sergio Basteri.

"Me niego a estar solo…Así que es momento de presentarles al elenco que se une a Luis Miguel, la serie", se lee en el mensaje de Instagram que acompaña la imagen de una pila de casettes en los que están los nombres del elenco.

Entre los actores que se integran a la historia está Fernando Guallar como Mauricio Ambrosi, Pablo Cruz Guerrero como Patricio Robles, Juan Ignacio Cane como José Pérez y Teresa Ruiz como Azucena.

Además, la segunda temporada de Luis Miguel,la serie seguirá contando con la actuación de Diego Boneta, Camila Sodi, Juanpa Zurita y César Bordón. En tanto que, Pilar Santacruz volverá a interpretar a Sophie y Martín Bello al famoso tío Tito.

Sin embargo, una de las preguntas que más inquietan al público es si aparecerá el personaje de Aracely Arámbula, aunque sea con otro nombre; esto, porque ella jugó un papel fundamental en el acercamiento de Luis Miguel con Michelle Salas y desde luego porque es la mamá de sus hijos.

A todo esto, el papel de Teresa Ruiz como un personaje llamado Azucena despierta dudas, pues bien podría interpretar a Aracely o a Mariah Carey, quien fuera pareja del cantante de 1998 a 2001. El punto es que la idea de que se cambien los nombres no es tan descabellada tomando en cuenta que en la primera entrega, al personaje de Stephanie Salas lo llamaron Sophie.

Sin embargo, el hecho de que Azucena pueda corresponder al personaje de Aracely en la serie es poco probable, dado que la actriz ha expresado que no desea que ella ni sus hijos aparezcan en la nueva producción de Netflix.

"No voy a salir en esta temporada, está confirmado. Ya me lo dijeron que no voy a salir ni mis hijos. Mi nombre no puede salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie. Entonces en esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco", declaró Arámbula en el programa de Ventaneado.

Sobre los detalles técnicos de la nueva producción, se sabe que estará dirigida por Humberto Hinojosa y Adrian Grunberg; en tanto que, el escritor Daniel Krauze seguirá a cargo de los guiones, y Carla González al frente de la producción ejecutiva.

Cabe recordar que debido a la pandemia de COVID-19, las grabaciones de la serie fueron pospuestas y al parecer apenas reanudarán actividades; por lo que, se prevé que el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie esté listo hasta el 2021.