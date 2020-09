Arreaza: si hay violación de DDHH en Venezuela es por sanciones de EEUU

"Sí hay violación de los derechos humanos en Venezuela, la fuente principal de esa violación son la medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, por la élite de los Estados Unidos contra nuestro pueblo", expresó el ministro desde la Cancillería, en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Tras la entrega al cuerpo diplomático del informe denominado La Verdad de Venezuela contra la Infamia, Arreaza señaló que en medio de la pandemia por COVID-19 su país está afrontando una situación crítica producto de las sanciones que desde 2017, comenzó a aplicar EEUU.

"Sanciones para que no tenga gasolina [Venezuela], para que no logre tener acceso a sus alimentos medicamentos, para que no podamos importar, para que no podamos producir, para que no podamos mantener los servicios públicos, esa es la gran fuente de violación de derechos humanos contra Venezuela", agregó.

Por ello, Arreaza aseguró que el Gobierno Venezuela adelanta una denuncia contra funcionarios de Estado de la Casa Blanca ante la Corte Penal Internacional, "porque ellos si están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano".

El Gobierno entregó el 29 de septiembre el informe a la representante de la Unión Europea, Isabel Brilhante Pedrosa; al embajador de China, Li Baorong; de Turquía, Sevki Mutevellioglu; de Sudáfrica, Joseph Nkosi y al ministro consejero de la embajada de Rusia, Alexey Seredin.

El Gobierno de Venezuela presentó este texto, luego de que la llamada Misión Internacional Independiente presentó el pasado 16 de septiembre, un informe en el que acusa al Gobierno y a cuerpos de seguridad del Estado de

El informe elaborado por la misión de la ONU asegura que investigó 223 casos, de los cuales 48 fueron examinados en profundidad en un documento de 443 páginas y afirma haber encontrado "motivos razonables" para creer que desde 2014 las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado "graves violaciones a los derechos humanos".