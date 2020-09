AMLO: "A la primera manifestación de 100 mil personas en contra, me voy a Palenque"

"¿Cómo se derrumban los gobiernos autoritarios? Con la gente, con las grandes movilizaciones. Sale el pueblo a la calle: cientos, miles, millones, y en mi caso, a la primera manifestación de 100.000 y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, [me voy] a Palenque, Chiapas. Ni siquiera espero la revocación de mandato. Ahí nos vemos, porque tengo principios e ideales", afirmó.

Durante su conferencia matutina del 29 de septiembre, López Obrador hizo referencia a las manifestaciones realizadas horas antes en la Ciudad de México por parte de feministas y grupos proaborto. Al respecto, mencionó que están garantizadas las libertades de todos, aunque hizo un llamado para que se abandone la violencia en las movilizaciones.

"Hoy estábamos viendo las señoras, mujeres jóvenes, tirando bombas molotov… Claro que están identificadas, pero ¿qué vamos a ir al ministerio público para girar ordenes de aprehensión? Mujeres detenidas, dirigentes feministas, presas políticas, libertad, libertad, no. Si eso es lo que nosotros demandábamos antes, no queremos presos políticos", comentó.

Por otro lado, el mandatario mexicano explicó que se ha guiado por el principio de "la no violencia", tal como lo realizaron personajes como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Igualmente, recordó que muchas mujeres han luchado por la justicia de manera pacífica.

"Yo he luchado muchos años y me he guiado por el principio de la no violencia y me inspiro, hasta ahora, en lo que hizo [Mahatma] Gandhi y [Nelson] Mandela, [Martin] Luther King y todos los luchadores, y también muchas mujeres que han luchado por la igualdad de manera pacífica. O sea, yo no creo en la violencia. Recurren a la fuerza los que no tienen la razón, no creo en la fuerza bruta, soy pacifista. Entonces, no debe de haber violencia", sostuvo.

Aunque dijo que entiende el coraje de los participantes de las manifestaciones, López Obrador reiteró que la vía de la violencia no es adecuada para satisfacer sus exigencias de justicia. Asimismo, agregó que su administración atiende por convicción todos los temas de violencia, incluyendo la que afecta a las mujeres.

"Nosotros venimos luchando desde hace muchísimos años, desde que salí de la escuela no he hecho más que luchar por la justicia. No soy un fifí que de repente me dio por hablar de los pobres y hablar de la igualdad de la justicia", dijo.

El 28 de septiembre, varios colectivos y grupos de mujeres participaron en una manifestación a favor del aborto en Ciudad de México. Sin embargo, al tratar de ingresar al Zócalo de la capital mexicana, algunas de las manifestantes se enfrentaron con elementos de la policía.

Un sector de las participantes provocó daños a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). También lanzaron botellas con líquidos inflamables a los policías, quienes en respuesta las rociaron con gases de colores.