Recibidores de granos y puertos privados de Argentina se reúnen por reclamos laborales

"Asistiremos a una reunión con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina para buscar respuestas ante nuestros pedidos y solucionar las necesidades de nuestros trabajadores", dijo la gremial en un comunicado en su página web.

El sindicato reclama la modificación de varios temas en el Convenio Colectivo de Trabajo como:

reducción de la jornada laboral,

recomposición salarial,

horas extras,

seguridad e higiene, entre otras.

Luego de un fracaso en la negociación con los empresarios en el ministerio el sábado 26, la gremial anunció un paro de 24 horas en 16 puertos de todo el país para el 28 de septiembre, deteniendo así uno de los sectores que generan más divisas a la economía.

Los empresarios criticaron le medida diciendo que no tenía fundamentos, que los trabajadores solo quieren reducir la jornada laboral, y que no han perdido sueldo real por la inflación pues en mayo se otorgó un aumento por lo que sus reclamos salariales no son válidos.

Tras la reacción de la Cámara, los trabajadores respondieron que están desempeñando sus tareas durante 12 horas en medio de la pandemia de COVID-19 por lo que habría margen para contratar a más empleados y que los salarios se han visto depreciados por la inflación y la devaluación del peso argentino.

Argentina es el tercer exportador mundial de soja y maíz y tiene una alta participación en el mercado de trigo.

La inflación acumulada de enero a agosto fue de 18,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).