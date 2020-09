José Mujica abandona la política

"Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?", declaró a la prensa tras presentarse en su centro de votación para las elecciones departamentales y municipales.

Anteriormente, el senador del Frente Amplio había señalado que dejaría el Senado en octubre, pero ahora comentó que si puede lo va "a dejar antes".

"Estoy para salir por cuestión de edad porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador", argumentó Mujica, quien tiene 85 años.

Asimismo, Mujica evaluó las elecciones locales momentos antes de emitir su voto.

"Si el mundo sigue ese proceso de globalización a los tumbos, probablemente las cuestiones municipales asuman cada vez más importancia mientras que las cuestiones nacionales van a quedar pautadas por tratados y convenios internacionales", afirmó.

Este domingo 27 en Uruguay tuvieron lugar las elecciones departamentales y municipales. El ministro de la Corte Electoral, Arturo Silvera, declaró que la participación electoral superó el 80% de unos 2,7 millones de electores habilitados.

La Corte Electoral dispuso de un protocolo sanitario para evitar contagios por el COVID-19 el día de las elecciones: usar tapabocas, mantener distancia, exhibir la credencial sin apoyarla sobre la mesa, no cerrar los sobres con saliva y desinfectarse las manos con alcohol previo al sufragio.

Estos comicios estaban programados para el 10 de mayo, pero, para evitar más contagios, se decidió su aplazamiento hasta septiembre.