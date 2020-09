Asociación de Médicos de Paraguay expresa preocupación por apertura de frontera con Brasil

"Alguien debe hacerse responsable. Nosotros tenemos una postura definida y vamos a estar hasta donde podamos, el día de mañana no vamos a ser culpables y la ciudadanía no tiene que reclamarnos a nosotros", afirmó Medina a radio Monumental 1080 AM, consigna el diario Última Hora.

El Gobierno paraguayo informó el martes 22 que resolvió la reapertura total del Puente Internacional de la Amistad, que une Ciudad del Este (Alto Paraná), desde el 29 de septiembre, con la localidad brasileña de Foz de Iguazú (suroeste), por un periodo de prueba de tres semanas.

Luego de ese plazo, las autoridades harán una evaluación de la condición epidemiológica en esa zona del país, informó el 22 de septiembre la directora general de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola, en una conferencia de prensa.

Julio Rolón, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, dijo este 23 de septiembre a la estatal Radio Nacional de Paraguay, que confía "en la gente de que va a cuidarse y respetar las medidas para evitar contagios".

En Paraguay 34.828 se infectaron con el coronavirus (causante de la enfermedad COVID-19) desde el 7 de marzo hasta el momento, y fallecieron 705 personas, según los últimos datos del Ministerio de Salud.