Personas en situación de calle se llevan casas de campaña del Frente contra AMLO

Cuando llegaron a desarmar las casas de campaña, algunos integrantes de FRENAAA los confrontaron pidiendo que las dejaran en su lugar. Durante unos minutos se presentaron discusiones y jaloneos, por los cuales tuvieron que intervenir algunos de los elementos policiales que resguardan la manifestación.

Ante la situación, uno de los líderes de los grupos convenció a los presentes de, informó El Universal.

Por su parte, Sin Embargo acusó que la llegada de personas en situación de calle ha servido para llenar las casas instaladas el 19 de septiembre en la Avenida Juárez del centro de la Ciudad de México.

"No es verdad, aquí no tenemos indigentes. Aquí no somos indigentes", desmintió uno de los manifestantes en la página web.

Usuarios de redes sociales, así como algunos medios de comunicación señalaron que, tras realizar un recorrido a 24 horas de haber comenzado la protesta, las casas de campaña de FRENAAA estaban vacías.

Se estima que en la capital mexicana la población en situación de calle supera las 6.754 personas. La gran mayoría —aproximadamente 4.354— pernocta en el espacio público, principalmente debajo de los puentes, plazas, calles, mientras que el resto vive en albergues públicos y privados, de acuerdo con el último censo realizado por las autoridades locales en 2018.

FRENAAA convocó a sus seguidores a través de redes sociales para marchar y ocupar el Zócalo de Ciudad de México con el objeto de presionar al presidente López Obrador a renunciar al cargo. La organización, la cual afirma estar formada por 67 grupos, ha realizado en los últimos meses varias protestas con vehículos en diversas ciudades del país.

El movimiento acusa a López Obrador de un mal manejo de la pandemia de COVID-19, así como de la crisis económica que afecta al país y de proteger actos de corrupción por parte de sus colaboradores.