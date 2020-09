Policía de Buenos Aires reprime a enfermeros que reclaman mejoras salariales | Vídeo

La manifestación por la mejora de condiciones de trabajo y del reconocimiento del sector de los enfermeros y enfermeras de Argentina como profesionales de la salud se llevó a cabo en todo el país en el marco del Día del Trabajador de la Sanidad —este 21 de septiembre—, fecha que aprovecharon para subrayar sus reclamos.

Entre los puntos a reclamar, destaca el proyecto de Ley de enfermería que está siendo tratado en el Senado nacional desde el 18 de septiembre, y que ya había recibido media sanción en Diputados en 2017 y que, entre otras cosas, incorpora la categoría de enfermería dentro de los profesionales de la salud.

Sin embargo, en la capital, las fuerzas policiales del Gobierno de Buenos Aires, presidido por Horacio Rodríguez Larreta, arribaron a la Legislatura provincial, lugar donde se reunieron los manifestantes bonaerenses, y reprimieron con violencia a los trabajadores de la salud.

Así fue difundido a través de las redes sociales por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), e incluso por parte de legisladores, como la diputada Victoria Montenegro, del Frente de Todos (partido del Gobierno), quien se encontraba en la manifestación.

​Montenegro sostuvo que su partido tiene la "voluntad política" de escuchar el reclamo del sector, y fue quien recibió el petitorio formal del grupo para elevarlo a las autoridades provinciales.

"Me patearon, me golpearon la espalda, me empujaron y la Policía me golpeó, me abrieron la cabeza", declaró una enfemera que participó en la manifestación a través de un video de Twitter.

​Semanas atrás, la Policía de Buenos Aires también hizo sus propios reclamos al Gobierno, y exigieron mejoras salariales de 50%, planes de vivienda y derecho a sindicalizarse.

"Estamos cansados que nos basureen, que no nos den móviles, de cobrar migajas, de que los jefes se llenen los bolsillos, que seamos un número. Largan a los presos, nos matan como perros y nos dan una bandera. La policía es una familia y sin embargo no nos valoran, no valemos nada. Yo soy un policía viejo, tengo tres tiros encima y no gano nada", había contado a Sputnik en esa oportunidad el teniente primero retirado de la policía Marcelo Purpur.