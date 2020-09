Ricardo Anaya anuncia su regreso a la vida pública para hacer frente a AMLO

Mediante un vídeo difundido en sus redes sociales, Anaya calificó como "desastroso" al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materias como la economía, seguridad, combate a la corrupción, manejo de la pandemia de COVID-19, así como la política energética.

"Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso", expresó Anaya, quien contendió como abanderado de una coalición integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano en la elección de 2018.

No obstante, el excandidato consideró que no es suficiente con criticar al actual Gobierno. Por ello, adelantó que en las próximas semanas difundirá un vídeo donde compartirá semanalmente 12 propuestas para hacer frente a los problemas nacionales, las cuales están concentradas en un libro que prepara para su publicación.

Anaya también destacó que la ruta de acción frente al Gobierno de López Obrador debe concentrarse tanto el proceso electoral de 2021, cuando se renueva el Congreso federal, como en los comicios presidenciales de 2024.

Por otra parte, criticó que, a pesar del discurso de honestidad promovido por López Obrador, la corrupción en su círculo cercano se ha tolerado.

"Siempre es peligroso para los pueblos dejar todo el poder en manos de un solo hombre", aseveró.

Igualmente, Anaya advirtió que en las próximas semanas el Gobierno podría intensificar los ataques en su contra, tal y como hizo la administración de Enrique Peña Nieto en 2018.

"Pero eso es lo de menos, ¿sabes por qué? Porque los ataques hacia mí no se comparan con lo que te están haciendo a ti, a tu economía, a la salud de tu familia, al futuro de tus hijos y a la democracia de nuestro país", sostuvo.

Cabe recordar que, durante la última campaña presidencial, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) filtró un vídeo que mostraba a Anaya en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde presentaba un escrito a fin de conocer si era investigado por algún delito, luego de la publicación de la venta de una nave industrial.

En mayo de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó el uso parcial de recursos públicos por parte de la PGR al difundir el video en el contexto del proceso electoral.

"Vivimos momentos muy difíciles, pero México es mucho más grande que sus problemas. Yo tengo esperanza en que las cosas sí pueden mejorar. Estoy convencido de que puedes estar mejor, y acuérdate que cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Vamos a salir adelante. Nos vemos pronto", concluyó el excandidato presidencial.

Anaya también fue mencionado por el exdirector de PEMEX Emilio Lozoya en sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República. Lozoya declaró que el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó sobornos a legisladores de Acción Nacional para que aprobaran las reformas del Pacto por México, entre las personas implicadas indicó a Ricardo Anaya.

"Luis Videgaray me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Four Season. En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo", declaró.

En la respuesta, el excandidato presidencial rechazó cualquier acusación e informó sobre la demanda que interpuso en contra de Emilio Lozoya.