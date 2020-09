El presidente de México anuncia que se someterá a referéndum de revocación de mandato en 2022

"En el primer trimestre del 2022 me voy a someter a la revocación del mandato, y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe o renuncie, es un método democrático, pueden esperar para entonces y convocar a quienes están en contra de nuestro Gobierno a que participen y voten", dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

López Obrador reafirmó además que garantiza el derecho a la manifestación de opositores en la capital, luego de que integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa) marcharon el fin de semana para rechazar las políticas del presidente y exigir su renuncia.

Los manifestantes levantaron casas de campaña en la céntrica Avenida Juárez, luego de que la Policía capitalina les bloqueó el paso hacia la plaza principal del Zócalo, frente al Palacio Nacional.

"Tienen garantizado su derecho de manifestación; están acampados, creo que pueden manifestarse donde están y van a ser respetados y cuidados para que ejerzan su derecho a la libre manifestación", dijo el gobernante.

El jefe del Ejecutivo afirmó que existe un calendario en los procedimientos establecidos por una reforma constitucional aprobada por el Congreso en diciembre de 2019.

"Si piensan quedarse hasta que yo me vaya, es cosa de informar sobre los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento violento que me quiera derrocar", prosiguió el gobernante.

López Obrador señaló que las protestas de la oposición son parte de "un movimiento pacífico civil, no va a ser un golpe de Estado, hay un procedimiento establecido que creamos, que no existía antes que es la revocación del mandato", subrayó.