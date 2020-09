El presidente de Perú afirma que contagios del COVID-19 descienden en el país

"En todos los rincones del país se puede ver el esfuerzo que estamos poniendo [en luchar contra el COVID-19]; en el norte y el oriente la pandemia está estabilizándose a la baja; en el centro y sur ha empezado a descender, y seguimos poniendo un gran esfuerzo en la sierra sur para alcanzar los mismos indicadores", sostuvo el mandatario en una rueda de prensa, según informó la Presidencia en un comunicado.

El 14 de septiembre, Perú registró 102 fallecidos por la enfermedad respiratoria,

Por otro lado, el jefe de Estado apuntó que con la contención de la pandemia se reactiva la economía y se recuperan los puestos de trabajo perdidos.

Asimismo, recordó a la población que no debe descuidar las medidas de seguridad sanitaria.

"En estos últimos días vemos una luz al final del túnel, porque los indicadores de contagios y personas que fallecen han ido disminuyendo gradualmente, pero no podemos confiarnos, el enemigo no se va a rendir, el COVID-19 no se va a rendir y tenemos que derrotarlo", enfatizó.

A la fecha, Perú registra 30.812 decesos y 733.860 infectados por la enfermedad.