Morena va contrarreloj: faltan 800.000 firmas para lograr consulta sobre expresidentes

El proceso para la consulta popular sobre la posibilidad de enjuiciar o no a los expresidentes de México Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto marcha a contrarreloj.

El 15 de septiembre se cumple el plazo para recabar 1.800.000 firmas para solicitar por la vía ciudadana este ejercicio. La senadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Citlalli Hernández, quien participa en la campaña de recolección, comentó que, a 48 horas de la fecha límite, la iniciativa ciudadana registraba un avance de 55%.

"Hasta el conteo que teníamos anteayer [11 de septiembre] había cerca de 800.000 firmas y en estos últimos dos días han estado llegando de todo el país: 150.000 de Tabasco; 40.000 de Chihuahua, y una persona de Los Ángeles. A lo menos 1.000.000 de firmas sí se han juntado", aseveró a El Universal.

Aunque la legisladora confió en que el plazo restante será suficiente para conseguir las rúbricas restantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, si las firmas no logran juntarse, presentará directamente la solicitud para que la consulta ciudadana pueda llevarse a cabo.

"Si no se llega al número de firmas porque falta muy poco, yo tengo ya preparado un escrito, bueno, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta. Tengo esa facultad que me da la ley y mañana [15 de septiembre] tomo la decisión de hacerlo si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas", adelantó.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano sostuvo que se debe de modificar la Constitución en aras de ampliar el plazo en el cual los ciudadanos puedan presentar su solicitud para llevar a consulta algún tema de interés y trascendencia nacional.

"El pueblo tiene el derecho de modificar la forma de su Gobierno. Tenemos que flexibilizar que no sean también tantos ciudadanos o tantas firmas, porque ahora se requieren como 1.600.000. Están haciendo un gran esfuerzo, porque comenzaron hace 10 días", agregó.

Incluso si Morena logra presentar las firmas requeridas por la ley, cabe destacar que también es necesario contar con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que evaluará si la pregunta y el tema de la consulta son constitucionales.

Si la Corte avala la materia de la consulta, la pregunta formulada no podrá modificarse. Aun así, la resolución debe turnarse a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen, la cual deberá aprobarse también por la mayoría de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso mexicano. De no lograrlo, el asunto se archivará y quedará definitivamente concluido.

Asimismo, en caso de que la consulta sea aprobada, el Instituto Nacional Electoral (INE) contará con 30 días para verificar de manera aleatoria las firmas entregadas por la ciudadanía.