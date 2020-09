Diputados de oposición en México acusan posible espionaje en sus celulares

También dicen estar preocupados por la posibilidad de que se les pueda extraer su información personal, saber en dónde se encuentran en tiempo real y manipular las votaciones en la Cámara de Diputados de México.

La diputada federal del PAN, Adriana Dávila, quien sufragó en contra de la aprobación de un reglamento nuevo para votar vía remota los dictámenes emitidos por la Cámara de Diputados, denunció que mediante el teléfono que les fue entregado para ese fin, tanto el Gobierno federal como la bancada mayoritaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) podrían espiar a los integrantes de la oposición.

"Las actividades que nosotros hacemos deben ser públicas y son públicas. Sin embargo, sí hay una característica específica de este gobierno de Morena y su bancada, que es extensión de Morena y obedece a una sola persona, y que sí ha habido ocasiones en donde usa información de carácter político a conveniencia", acusó.

El 31 de agosto se entregaron teléfonos celulares con un valor de 5.700 pesos a los diputados federales, pagados directamente por cada uno de ellos, a fin de evitar aglomeraciones en el salón de plenos y así impedir contagios masivos de COVID-19. El uso de esta tecnología también abre la posibilidad de que los diputados que no estén presentes en el Palacio Legislativo puedan votar dictámenes a distancia.

Por ello, una de las preocupaciones que externó Dávila sobre el uso de estos teléfonos se relaciona con el hecho de que el equipo siempre debe permanecer encendido, además de que, ya que éstas son otorgadas por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, lo cual podría brindarle acceso a todo el contenido almacenado en los celulares.

"La gente que está saliendo a trabajar se está arriesgando y los diputados cuidaditos y con teléfonos, que ni siquiera nos dijeron que nos iban a dar, sino que nos lo otorgó la Secretaría General. Además, ni siquiera te preguntan; no importa que se pague de nuestro sueldo, ese no es el problema. Todos tenemos celulares, era innecesario, y no veo una gran democracia de parte de Morena", comentó.

A su vez, el legislador Miguel Alonso Riggs aseguró que la esencia de la labor de los diputados radica en acudir al pleno y presentar sus puntos de vista. Tras reiterar su desacuerdo con la posibilidad de realizar sesiones de manera virtual, el diputado del PAN comentó que, al introducir la huella dactilar, reconocimiento facial y dar de alta la ubicación en tiempo real para pasar asistencia, se da la posibilidad de que cualquier actividad en el equipo sea ilegalmente supervisada.

"Eso es un espionaje. Es una geolocalización de la persona a través de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados… De repente los teléfonos se bloquearon cuando supuestamente los podías activar con tu huella, pero resulta que por una supuesta actualización del software ellos son los que nos dan el código y cuando les llevé el aparato me dijeron que no podían darme el código, y de manera oscura teclearon la clave y me dijeron: 'ahí está, diputado'", aseveró en su comentario para El Universal.

Asimismo, legisladores de distintas bancadas señalaron que han presentado problemas al utilizar la aplicación para votar a distancia. Por ejemplo, el 10 de septiembre se tenía programada una prueba masiva con sesiones semipresenciales a través de la plataforma Zoom. No obstante, la prueba se pospuso al 14 de septiembre.

Incluso, el diputado panista Carlos Elhier Cinta envió una carta a la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, para tramitar la devolución del teléfono celular que le proporcionaron, por considerarlo innecesario.