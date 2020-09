Exsecretarios de Salud mexicanos aseguran que saben cómo salir de la pandemia en 8 semanas

Un grupo de seis especialistas en materia de salud, todos exsecretarios de Salud del Gobierno de México, elaboraron un documento en el que hacen un análisis sobre el manejo de la pandemia en el país y plantean una serie de "recomendaciones urgentes" dirigidas a las autoridades sanitarias para que se cambie la estrategia ante la epidemia de COVID-19.

En un encuentro virtual, organizado por la iniciativa Pensando en México, los exfuncionarios Salomón Chertorivski, Julio Frenk Mora, José Ángel Córdova, Mercedes Juan López, Guillermo Soberón Acevedo y José Narro, quienes fueron secretarios de Salud en gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron un listado conen un promedio de

"[Este documento] va dirigido, respetuosamente, al Gobierno de la República, al Ejecutivo Federal, a la autoridad sanitaria, en el mejor de los espíritus de poder coadyuvar en una crisis dolorosa, en una crisis que aún no termina. Va dirigido (…), por supuesto, a la Organización Mundial de la Salud [OMS] y a la Organización Panamericana de la Salud [OPS] que están haciendo evaluación de cómo ha sido la gestión [de la pandemia] en los diferentes países", dijo Chertorivski, quien fuera secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón.

De igual forma, expresó que decidieron realizar este análisis porque "a seis meses, la pandemia sigue fuera de control [en México]. Existe una necesidad por cambiar, corregir y adoptar otra estrategia".

Sí se puede corregir el rumbo y salvar vidas. Una exsecretaria y 5 exsecretarios de Salud presentan un análisis serio y riguroso sobre el #COVID19 en México y 14 recomendaciones para controlar la epidemia en 8 semanas. ¡Acompáñennos mañana a las 12:00! 🙌 pic.twitter.com/ogQcGwfUGZ — Pensando en México (@PensandoEnMX) September 9, 2020

Las 14 recomendaciones

Hacer conciencia de que la pandemia será larga. Crear una base de datos nacional para dar seguimiento y rastreo de casos y contactos; además podría ayudar un mejor control de fallecimientos. Realizar pruebas masivas (hasta 127.000 por semana). Implementar la encuesta serológica a nivel nacional para tener certeza de quién ha sido infectado y quién ha desarrollado anticuerpos. Implementar nuevas medidas de sanidad basadas en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Diseñar una nueva política de comunicación, especialmente para modificar directrices como "Si te sientes mal, quédate en casa". Generar una política para quedarse en casa y para mejorar la atención a los enfermos con un servicio único de autoconfinamiento. Difundir la disciplina social del uso obligatorio del cubrebocas y el distanciamiento social. Tener un plan de coordinación nacional entre la federación, los estados y la sociedad. Contar con un ingreso vital de emergencia. Crear un comité científico del más alto nivel para evaluar y dar seguimiento a decisiones. Discutir y aprobar una "ley de cuarentena". Adelantar una campaña de vacunación extraordinaria contra la influenza, esto para evitar diversos brotes virales al mismo tiempo. Preparar la logística de vacunación contra el SARS-CoV-2.

La respuesta de López-Gatell

En respuesta, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, instó a los seis exfuncionarios que elaboraron el informe La gestión de la pandemia en México: análisis preliminar y recomendaciones urgentes a "patentar" la estrategia que promete controlar la epidemia de COVID-19 en ocho semanas.

"Si hay un grupo selecto de exsecretarios de salud que tienen la fórmula para controlar la epidemia en seis u ocho semanas, podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo; puesto que en todo el mundo la epidemia sigue activa, solo China dio por terminada la epidemia, pero hemos visto que en otros países de Europa ya se registran rebrotes", señaló el subsecretario.

No obstante, reconoció que es "alentador" que haya gente con iniciativa, pero se mostró intrigado por el tiempo propuesto para controlar la pandemia —de seis a ocho semanas— "porque es el tiempo que estimamos que durarán las curvas epidémicas. (…) No sé si la complejidad del documento les llevó mucho tiempo. No les reclamamos, por su puesto, no haberlo hecho antes, pero si a lo mejor si hay una fórmula tan innovadora pues hubiera sido bueno que lo presentaran antes, no sé, en marzo, quizá, cuando empezó la epidemia".

Por otro lado, López-Gatell dijo no tener conocimiento sobre si el escrito tiene algún tipo de; por lo que, añadió que si los exfuncionarios elaboraron el análisis en términos de "su actuar técnico" habrá que tomarlo como "una acción filantrópica".

"No sé si hablan de la carencia de hospitales, a lo mejor lo abordan, dada la capacidad que tienen, digo por la experiencia que tienen, en particular el ex secretario Narro por su experiencia reciente", agregó en relación al documento presentado por los exfuncionarios.