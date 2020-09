Parlamento boliviano anuncia proceso contra presidenta Áñez por daño económico

LA PAZ (Sputnik) — El parlamento de Bolivia procesará por daño económico a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y a su ministro de Economía, Óscar Ortiz, a causa de la recepción no autorizada de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo la líder legislativa Eva Copa.

"Corresponde hacer un proceso por daño económico al país, al Ministro de Economía y la Presidenta, porque ella está autorizando estos ingresos. Nosotros estamos preparando toda la documentación", anunció Copa en una declaración divulgada por la oficina de prensa del Senado.

La jefa del parlamento y del Senado, militante del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS) que controla las dos cámaras, dijo que el Gobierno no solo recibió un, no autorizado por ley, sino que incluso pagó ya una cuota de 1,6 millones de dólares por intereses

"No puede ser que los bolivianos paguemos intereses de un crédito que no sabemos dónde ha ido. Está en nuestro país, pero no sabemos en qué lo están gastando", sostuvo Copa, sin precisar el tipo del eventual proceso.

Crédito bloqueado

El parlamento ha rechazado el crédito del FMI —primero de este organismo en más de 15 años— argumentando que estaba condicionado a cambios de política económica, incluida una devaluación de la moneda local, y a la falta de un contrato formal entre ese organismo y el Gobierno transitorio.

Parlamentarios del MAS denunciaron que el Gobierno solicitó la autorización legislativa del endeudamiento después de que el Banco Central recibiera en abril y anotara en sus registros los 327 millones de dólares del FMI, destinados a equilibrar las cuentas fiscales.

Copa señaló que el crédito fue rechazado no solo por los parlamentarios del MAS sino también por los de las minorías, incluidos los de la oficialista Unidad Demócrata, que constataron la insuficiencia de la documentación del financiamiento presentada por el Gobierno.

"El Gobierno de transición vulneró totalmente la Constitución en su artículo 322 porque este crédito ya está en nuestro país sin haber sido aprobado por la ALP (parlamento) y se pagó el interés de 1,6 millones cuando los bolivianos no conocemos dónde están esos recursos, por eso es necesario que se haga la fiscalización de esos recursos", afirmó Copa.

Acusó al Gobierno de Áñez de "jugar con la salud del pueblo" al realizar una campaña en los medios exigiendo al parlamento la aprobación del crédito del FMI, para destinarlo supuestamente a combatir la pandemia.

La líder legislativa añadió que el parlamento ha aprobado en las últimas semanas leyes que aprueban varios créditos externos por casi 1.000 millones de dólares contratados por el Gobierno transitorio, que Áñez todavía no ha promulgado.