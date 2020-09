8 años de cárcel: la Justicia de Ecuador ratifica la condena contra Correa

De tal mundo, con este fallo judicial Rafael Correa no podrá hacer realidad sus planes al no tener el derecho a presentarse como candidato en las próximas elecciones que tendrán lugar en 2021. La condena inicial ha sido impuesta en el mes de marzo por cargos de funanciar actividades proselitistas de su partido político, Alianza PAÍS, con dinero de empresarios contratistas estatales. El expresidente no fue el único figurante del caso: también fueron acusados el exvicepresidente Jorge Glas; el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.

Antes de que fuera anunciado el fallo judicial, a las afueras del edificio se reunieron tanto manifestantes a favor de Correa como en su contra.

▶️#AHORA Ciudadanos a favor y en contra del expresidente Rafael Correa se instalan en exteriores de la @CorteNacional. Mientras, Tribunal dará a conocer resolución de audiencia de casación de #CasoSobornos. 👇 pic.twitter.com/ZzqWyNFE2s — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) September 7, 2020

