Tribunal Electoral ratifica retiro del spot de AMLO donde cita al papa Francisco

Durante una sesión virtual los magistrados coincidieron con la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por lo que votaron por unanimidad para ratificar las medidas cautelares contra el mensaje publicitario, donde el mandatario cita una declaración del papa Francisco:"ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio".

El 24 de agosto se inició la difusión en radio y televisión del promocional TVC1952020, en el cual López Obrador hace alusión al papa Francisco como parte de su campaña para promocionar su Segundo Informe de Gobierno.

A su vez, el 28 de agosto los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) presentaron quejas a través del Procedimiento Especial Sancionador para denunciar la utilización de símbolos o imágenes de carácter religioso en el mensaje del presidente mexicano.

Aunque el 31 de agosto el INE dictó las medidas para evitar la difusión del promocional, el 2 de septiembre el director general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación interpuso un recurso de revisión. En él, destacó que el spot protagonizado por López Obrador no tenía la finalidad de influir en algún proceso electoral.

El mismo día, el presidente acusó al INE de censura por ordenarle bajar el video promocional.

"Vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral, porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque habló del papa Francisco, cuando el papa es, además de líder religioso, jefe de Estado. Pero el colmo es que me llaman la atención porque hablo de conservadores, no les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores. Vamos a ver esto porque están queriendo censurarnos. ¿Y la libertad? No nos podemos quedar callados y aquí está prohibido prohibir", comentó.

Sin embargo, el 6 de septiembre el TEPJF desestimó las conclusiones emitidas por RTC y, posteriormente, ratificó la resolución del Comité de Quejas y Denuncias del INE.