Frustran un intento de introducir 100 kilogramos de cocaína en Puerto Rico

"Oficiales de FURA [Unidad Marítima de Rápida Acción] en Añasco [a 150 kilómetros al oeste de san Juan] finalmente lograron dar con la embarcación a seis millas náuticas de la rampa de la marina en Rincón. Intervinieron con una lancha azul y blanca, y de motor Yamaha "off board" (fuera de borda) de 40 caballos de fuerza", precisa el despacho del diario boricua.

La nota especifica que en el interior de la embarcación se encontraban tres hombres extranjeros, sin precisar su origen, de los cuales dos fueron arrestados y otro se lanzó al agua, por lo que era buscado por personal de la Guardia Costera puertorriqueña.