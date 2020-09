Senador colombiano recusa a fiscal encargado del caso Uribe

"Acabamos de recusar al fiscal Gabriel Jaimes en caso Uribe", indicó Cepeda a través de su cuenta en Twitter.

​Jaimes, fiscal de carrera que actualmente ostenta el cargo de fiscal coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue anunciado en la noche del 3 de septiembre como el delegado del organismo para que lidere la investigación contra Uribe, quien presidió Colombia entre 2002 y 2010.

El anuncio fue realizado luego de que ese mismo día la CSJ entregó el expediente que acumula desde 2018 sobre el exmandatario, y que está compuesto por unos 1.500 folios.

"Por la complejidad del asunto, su alto impacto nacional y en aras de garantizar el debido proceso de todas las partes e intervinientes, fue asignado el proceso al doctor Gabriel Ramón Jaimes Durán (…) quien desde hoy asumirá el conocimiento de la investigación con independencia y autonomía", dijo la Fiscalía en un comunicado.

Según Cepeda, la recusación contra Jaimes se da "por sólidos motivos" que luego dará a conocer a la opinión pública, aunque es de público conocimiento la cercanía de Jaimes con Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien a su vez es muy cercano a Uribe.

/ El 4 de septiembre, Cepeda anunció que denunciará al fiscal General, Francisco Barbosa, ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, por entender que "burló" una recusación que presentó en su contra para que se declarara impedido frente a cualquier actuación dentro del caso Uribe.

"Denunciaremos penalmente al fiscal Francisco Barbosa ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por haber burlado la solicitud de recusación formulada por la parte civil, de la cual él estaba debidamente notificado", sostuvo el congresista en redes sociales.

Cepeda sostiene que Barbosa es amigo cercano del presidente Iván Duque, quien a su vez es delfín político de Uribe, y puede viciar la investigación debido a su influencia en los procesos dentro de la Fiscalía, por lo que no hay garantías de imparcialidad en este caso.

También el 4 de septiembre, fuentes de la Fiscalía dijeron al diario local El Tiempo que Barbosa "no tiene nada que ver con el proceso contra el expresidente Uribe, no ha participado en ninguna de sus actuaciones y por tanto no tiene ningún impedimento", por lo que no se declarará impedido.

Uribeen un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran.

Investigaciones de la Corte darían cuenta de que con dicha manipulación de testigos Uribe buscaba que los exparamilitares cambiaran su versión y en cambio declararan en contra de Cepeda, uno de sus más fuertes contradictores y quien logró obtener los testimonios de esos testigos, que señalaron a Uribe de conformar un grupo paramilitar.

Uribe permanece en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, por este caso, y el 18 de ese mes renunció a su banca en el Senado.