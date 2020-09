Un diputado uruguayo acusa a izquierda de desidia respecto a hechos de la dictadura

"Se perdieron 14 años de poder haber avanzado; no sé si el Frente Amplio encubrió la información, pero que actuaron con negligencia y con desidia en cuanto a la existencia de las actas militares está en los hechos", manifestó Lema a Sputnik.

Las declaraciones del presidente de la Cámara Baja se producen luego de que se dieran a conocer las actas de un tribunal de honor militar efectuado en 2006 al coronel retirado Gilberto Vázquez, en las que el interrogado reconoció su participación en torturas y asesinatos durante la dictadura.

"Nosotros ejecutamos, no asesinamos; no torturamos, apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad; tuve que matar y maté y no me arrepiento; tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir pero no me arrepiento", declaró entonces el militar.

Esas confesiones se produjeron durante el primer Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), pero fueron hechas públicas recién la semana pasada tras un pedido de acceso a la información que hizo el grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

"Realmente llama la atención cómo pudieron haber pasado tantos años y que se haya tenido que cambiar de Gobierno para tener esa información; son los hechos", dijo Lema.

El legislador agregó que el contenido de las actas del tribunal de honor a Gilberto Vázquez estaban disponibles desde el año 2006.

"Paradójicamente, cuando el Frente Amplio se fue del Gobierno es cuando se conoció la información; son hechos de carácter objetivo", puntualizó.

Desde su punto de vista, es necesario que el expresidente Vázquez comparezca ante el Parlamento.

"Creo que es importante contar con ese testimonio en el Parlamento; yo soy partidario que cuando se cita en el Parlamento hay que ir, si uno no tiene ningún tipo de proceder que pueda considerar que ha sido erróneo", afirmó.

El ministro de Defensa, Javier García, aseguró que el entonces presidente Vázquez estaba al tanto de las declaraciones del coronel retirado.

El 1 de septiembre, la bancada del Partido Nacional anunció que citará a Vázquez al Parlamento.

El 2 de septiembre el exmandatario dijo que el Gobierno hace "cortinas de humo" para no hablar sobre otros temas.

Por su parte, José Bayardi, ministro de Defensa del Tabaré Vázquez, señaló el 31 de agosto que no tiene "ninguna duda de que militares ocultaron las actas".

Gilberto Vázquez fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel acusado de 28 homicidios especialmente agravados, y cumple actualmente una pena de prisión domiciliaria concedida por la justicia en 2016.

Actualmente, en Uruguay hay 196 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico militar.