Chile dará facilidades a los ancianos para votar en el plebiscito en medio de la pandemia

"Los electores mayores de 60 años tendrán un horario exclusivo para votar, entre las 14 y las 17 horas, y fuera de ese plazo tendrán trato preferente durante todo el proceso de votación", estableció el Servicio Electoral, a través de una publicación en el Diario Oficial de Chile.

Este conjunto de normas, agrupadas en una ley denominada Plebiscito Seguro, establece también que si un adulto mayor de 60 años es llamado como vocal de mesa, es decir aquellos ciudadanos que recepción el voto, podrá excusarse de asistir sin ser sancionado.

Además, se publicaron normas específicas para evitar la propagación de la pandemia , como que cada local de votación deberá tener un aforo máximo de personas en su interior, que cada votante mantenga una distancia mínima de un metro en todo momento y el uso de mascarilla debe ser permanente.

El Servicio Electoral también hizo cambios en las casetas de votación, decretando que los cubículos ya no contarán con cortinas ni puertas, para impedir que el elector tenga mucho contacto físico al ingresar a sufragar.

No obstante, no se pronunció sobre el voto de los contagiados, una de las mayores interrogantes que hasta el momento no ha sido despejada, aunque todo indicaría que no podrán votar en este plebiscito debido a los protocolos sanitarios actuales.

En Chile se han registrado 418.469 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 11.494 han fallecido, según el último reporte del Ministerio de Salud.