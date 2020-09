Coparmex: la ley antichatarra provocaría la pérdida de 300.000 empleos en México

"El impacto calculado que se tiene a nivel nacional que pudiera provocar en pérdida de empleos, si se llegara a tomar en toda la perspectiva nacional, adicionalmente a los que ya la pandemia genera, se está hablando de pérdidas de cerca de 300.000 empleos adicionales", señaló.

Esquer Félix apuntó que las medidas anunciadas para incidir en el consumo de alimentos con altos niveles de calorías y azúcares podrían generar

"Si desde luego eso no funciona, nuestro último recurso es promover en las instancias legales, ante tribunales. Va a ser algo que vamos a poner en la mesa, no nos gusta llegar a estas circunstancias, pero será el Poder Judicial que como árbitro decida quién tiene la razón", explicó.

No obstante, indicó que los empresarios mexicanos están a favor de buscar soluciones integrales para resolver los problemas de salud pública. Al respecto, adelantó que expondrán ideas y soluciones alternativas a fin de cooperar con los esfuerzos de las autoridades, pero evitando afectaciones a los empresarios.

El 2 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su desacuerdo con la propuesta de un senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para aumentar impuestos a la venta de refrescos y comida chatarra como una forma de inhibir su consumo.

"Creo que no deben de aumentar los impuestos en términos reales, se va a aumentar lo que es inflación, pero no en términos reales. En el caso de los refrescos y productos industrializados, cigarros, alcohol, siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el Gobierno tenga de esa forma dinero y pueda llevar a cabo campañas contra el alcoholismo, tabaquismo, contra los alimentos chatarra. No estoy de acuerdo con eso, porque no se puede traficar con la salud del pueblo", indicó.

En el mismo sentido, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, descartó que su bancada dé prioridad a cualquier propuesta para incrementar los impuestos a la venta de refrescos y comida chatarra a nivel nacional.

"No hay en este momento ninguna intención de generar por parte del Senado nuevos impuestos ni modificar, cuando nos llegue, la Ley de Ingresos para establecer nuevos gravámenes", comentó.