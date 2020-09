Organización de DDHH de Uruguay exige a sistema político investigación sobre desaparecidos

"Llegó el momento en que el sistema político en su conjunto abandone las rencillas mezquinas y enfrente cabalmente esta situación, de la cual todos, unos más, otros menos, tienen una parte de responsabilidad. Corresponde a los tres poderes democráticos exigir junto con toda la documentación existente en sus archivos de inteligencia, los datos de dónde están los desaparecidos", expresó la organización en un comunicado.

La convocatoria tiene lugar días después de que se dieran a conocer las actas de un tribunal de honor efectuado en 2006 contra el militar retirado Gilberto Vázquez, en las que el interrogado reconoce su participación en torturas y asesinatos durante el terrorismo de Estado.

"Nosotros ejecutamos, no asesinamos; no torturamos, apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad; tuve que matar y maté y no me arrepiento; tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir pero no me arrepiento", declaró el militar.

Uruguay nunca más

Desde Familiares afirman que es necesario realizar una "investigación profunda", que debe ser acompañada de una "autocrítica real y pública" de las tres fuerzas del ejército sobre su participación en el golpe de Estado.

"Sin esa autocrítica, serán imposibles su transformación y el necesario cambio radical en la educación de las nuevas generaciones de militares, que deben formarse sabiendo que la actuación del pasado fue criminal, que se debe trabajar para esclarecerlo, que se deben asumir las responsabilidades y comenzar a reparar a la sociedad y por sobre todas las cosas, que deben comprometerse con el "nunca más", dice la organización en el comunicado.

La expresión "nunca más" refiere al título del informe del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) "Uruguay nunca más", publicado en 1989, en el que se documentan las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar que sufrió el país sudamericano.

La manifestación convocada para el 4 de septiembre por Familiares se realizará entre las 18:00 y las 20:00, hora local (21:00 a 23:00, GMT).

Gilberto Vázquez fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel acusado de 28 homicidios especialmente agravados, y cumple actualmente una pena de prisión domiciliaria concedida por la justicia en 2016.

Un hecho similar al de 2006 se dio en 2018 con el testimonio del militar retirado José Gavazzo, homologado por el Gobierno presidido por Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), y que se dio a conocer en la prensa en 2019.

Gavazzo fue condenado en 2009 en el mismo caso que Vázquez y otros tres militares, por los mismos delitos y con la misma pena, aunque desde 2015 cumple su condena con prisión domiciliaria.

Además, en marzo de este año, fue condenado a 25 años de prisión por su coautoría el secuestro y asesinato del maestro y periodista Julio Castro, en 1977, cuyo cuerpo fue encontrado en 2011.

Actualmente, en Uruguay hay 196 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar.