AMLO apelará la cancelación de la difusión de vídeo en el que cita al Papa

"Aprovecho para decir que vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral, porque el INE nos quita un mensaje en televisión, porque hablo del papa Francisco, cuando el papa Francisco además de líder religioso es Jefe de Estado", anunció el mandatario en conferencia de prensa.

El 31 de agosto, la Comisión de Quejas del INE ordenó suspender la transmisión de la publicidad política del Presidente en televisión y redes sociales, que contiene citas del jerarca católico y la Biblia, en un mensaje para promover su segundo informe de Gobierno al Congreso entregado el martes, 1 de septiembre.

El INE consideró que López Obrador se enfoca más a sus convicciones políticas y religiosas, que en rendir cuentas al Congreso como establece la ley.

"En el mensaje denunciado se hacen alusiones al papa Francisco y al Evangelio, lo que la Comisión de Quejas del INE consideró como expresiones que contrarían el principio de laicidad y atentan contra la independencia y neutralidad del Estado mexicano y los servidores públicos respecto a las iglesias y creencias religiosas", indica el dictamen de la autoridad electoral.

"No les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores, ¿entonces, cómo les voy a llamar?, porque no son liberales y tampoco progresistas, vamos a ver esto porque están queriendo censurarnos", afirmó el jefe del Ejecutivo.

Con respecto al uso de términos de "conservadores" y "comunismo" en el vídeo de marras, el INE dictó la suspensión, "pues se trata de expresiones que no se enmarcan dentro de la información de la gestión pública y rendición de cuentas, que es precisamente el fin del Informe Anual de Labores a que está obligado el Ejecutivo Federal por la Constitución".

Mensaje religioso y estado laico

El mensaje del mandatario es parte de una serie de vídeos publicitarios, en el que afirma que "el papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, sino 'el centro del Evangelio', es para decirles 'tengan para que aprendan'", los opositores.

"No nos podemos quedar callados, aquí está prohibido prohibir, libertad plena", dijo el gobernante.

A continuación expresó una serie interrogantes: "¿qué quieren, que no hablemos? ¿que ya no haya estas conferencias, que no se garantice el derecho a la información?".

No obstante aceptó temporalmente el veredicto, antes de proceder a su apelación formal ante el máximo tribunal electoral.

"Vamos a hacer caso [al dictamen del INE], ya se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer, pero bajo protesta y presentando a la instancia superior nuestra queja", explicó.

El mandatario menciona al jerarca católico en el marco de la promoción de la ayuda gubernamental mediante programas sociales.

"Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los más desposeídos; los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo", reprocha el presidente en el mensaje cancelado.

La autoridad electoral que organiza los comicios esgrimió los principios de "equidad, imparcialidad, certeza y objetividad" en los procesos electorales locales en marcha en dos estados de la federación mexicana, Coahuila e Hidalgo, donde la transmisión de la publicidad política presidencial y las conferencias de prensa diarias presidenciales fueron suspendidas.

Después de más de un siglo de ruptura, México y el estado Vaticano restablecieron relaciones diplomáticas en septiembre de 1992, tras una visita del entonces papa Juan Pablo II, realizada en 1990.

México suspendió relaciones con el Vaticano en 1861, tras una reforma liberal que separó los bienes del Estado y la Iglesia católica, y la Constitución de 1917 que surgió de una revolución armada campesina, prohibió al Vaticano tener propiedades en este país, en un clima político anticlerical.

A diferencia de otros países latinoamericanos, a finales de los años veinte del siglo XX, el Gobierno mexicano aplastó una rebelión de católicos llamados 'Cristeros', que se hicieron fuertes en iglesias del centro y norte del país, cuando fueron destruidos cientos de templos y varios sacerdotes fueron ahorcados por las turbas.