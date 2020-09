AMLO dice que no votaría por enjuiciar a los expresidentes, pero sigue promoviendo la consulta

El mandatario de México volvió a hablar durante su Segundo Informe de Gobierno sobre el tema de consulta para enjuiciar a cinco expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

"En los casos en los que está implicados expresidentes de la República he propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y de ser necesario se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo", indicó.

Además, reiteró que de llevarse a cabo la consulta ciudadana, él votaría en contra de someterlos a proceso, pero aclaró que respetará la decisión popular sea cual sea.

"He dicho y reitero que yo votaría por no someterlos a proceso pues mantengo la postura que sostuve desde mi toma de posesión, según la cual en el terreno de la justicia se puede castigar los errores el pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir", enfatizó.

No obstante, precisó que, "respetaré el fallo popular sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo".

A su vez, el Consejo Nacional del partido gobernante Morena determinó realizarrequeridas por la ley para solicitar una consulta popular sobre la posibilidad de juzgar a los expresidentes.

En redes sociales, simpatizantes de este partido político y organizaciones civiles también promovieron la consulta. Desde el 30 de agosto, se habilitó el portal para descargar los formatos de recolección de firmas. Asimismo, en el Zócalo de la Ciudad de México se instalaron dos mesas con el mismo fin.

La idea de celebrar una consulta surgió después de que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya declarara ante la Fiscalía General de la República que tres expresidentes mexicanos y otros altos cargos estaban involucrados en crímenes de corrupción.