Constituyente venezolano: indulto a opositores demuestra el diálogo de Maduro

"Si algo hay que reconocer en esta medida es el fruto de un largo trabajo, de un gran esfuerzo que ha llevado adelante el presidente Nicolás Maduro desde el primer día de su Gobierno en función del diálogo (…) está en sintonía con una práctica sistemática que ha hecho el Gobierno revolucionario del llamado al diálogo, de la búsqueda de la paz", expresó el constituyente.

A través de un decreto presidencial, Maduro decidió indultar a 110 ciudadanos, entre los que se encuentran 23 diputados titulares y cuatro suplentes de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).

Entre los indultados se encuentran parlamentarios en el exilio, algunos en embajadas de otros países en Caracas, y otros detenidos a quienes el(TSJ) había levantado la inmunidad parlamentaria y acusado por diversos delitos.

Aranguibel indicó que los ciudadanos que fueron beneficiados con la medida no eran perseguidos ni presos políticos.

"La gran mayoría de ellos, si no todos porque no se conoce el detalle específico del expediente de cada uno de estos indultados, no son presos políticos, el Gobierno no los reconoce como presos políticos, sino como personas que actuando desde el ámbito de la política incurrieron en delitos comunes contra la estabilidad, contra la paz y el bien de la ciudadanía", señaló.

Por su parte, el Gobierno venezolano aseguró que el decreto busca el fortalecimiento de la democracia y del diálogo nacional para resolver sin injerencia externa la crisis que afronta la nación.

Para el constituyente, la medida presidencial demuestra que en Venezuela existe democracia y que se respetan los derechos humanos.

"Esperamos sea entendido, no solo por la oposición sino por la comunidad internacional como un signo revelador de la profunda democracia que hay en Venezuela, contrario a la imagen que se ha querido vender en el mundo de que en Venezuela hay una dictadura represora; en Venezuela se respetan los derechos humanos", sostuvo.

Participación

Maduro emitió el decreto a tres meses de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las cuales podrían participar los diputados que recibieron el indulto presidencial.

En ese sentido, el constituyente manifestó que la legislación en su país garantiza los derechos civiles y políticos, por lo que los parlamentarios pueden continuar en el ejercicio político.

"Una vez cumplida su condena o siendo ésta levantada por una figura como la del indulto presidencial, esa persona no tiene por qué no seguir gozando de los derechos que como ciudadano tiene para el ejercicio del desempeño político; esta es una demostración más de que efectivamente no se trata de una figura graciosa, antojadiza por parte del presidente, sino de un instrumento muy sólido de nuestras leyes", comentó.

De igual manera, Aranguibel señaló que Venezuela es un país libre y que el voto es la principal herramienta de elección sin injerencia extranjera.

"El Estado venezolano se declara constitucionalmente libre y soberano, tiene su independencia a través de los mecanismos que la Constitución consagra, entre ellos el voto; somos los venezolanos los que decidimos cuál es el rumbo del funcionamiento de nuestro país", acotó.

El diputadorecibió la medida de casa por cárcel, luego de permanecer detenido desde agosto de 2018 por su presunta participación en el intento de magnicidio contra Maduro.

Dos días después, el presidente venezolano anunció que tomará decisiones importantes para garantizar la paz del país caribeño.

Además, el 29 de julio Maduro dijo que se retomó el diálogo luego de una visita que realizó a Caracas una delegación de Noruega, país que impulsó desde mayo de 2019 las conversaciones entre el Gobierno y la oposición que dirige Juan Guaidó, para conseguir una solución a la crisis política en Venezuela.