Continúa en Uruguay polémica por dichos de militar retirado sobre asesinatos en dictadura

"¿Si estás declaraciones estaban en conocimiento del presidente (Tabaré Vázquez)? Lo que dicen los documentos es que sí, que la abogada que recibió esto del Tribunal de Honor (de las Fuerzas Armadas) remitió al ministerio y documenta el envío diciendo que se elevan las actuaciones del Tribunal de Honor", dijo en conferencia de prensa el actual ministro de Defensa, Javier García.

El jueves 27 se dieron a conocer declaraciones del coronel retirado Gilberto Vázquez, realizadas ante un Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas en 2006.

"Nosotros ejecutamos, no asesinamos (…) Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad (…) Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir (...) pero no me arrepiento", declaró Vázquez.

El ministro de Defensa explicó que el tribunal de honor recaba la información, interroga y elabora la documentación con las respuestas de las personas interrogadas, pero que este no concluye hasta que el mando superior de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de la República, con la ministra o ministro respectivo, deciden una de las dos posibilidades: homologan o no homologan las actas.

"No hay Tribunal de Honor finalizado hasta que participa el mando político", dijo Garía, quien agregó que según la información del Ministerio de Defensa, "el Poder Ejecutivo de la época (homologó las actas) en conocimiento de todas las actuaciones".

El ministro afirmó además que la información, que su cartera le entregó recientemente a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, estaba en la sede del ministerio.

Por su parte, el entonces subsecretario de Defensa, José Bayardi, negó que las autoridades de aquel momento tuvieran conocimiento del contenido de las actas.

"Pretender que hubo responsabilidad sobre un acto que no se conoció es, en mi opinión, absolutamente equivocado", dijo el dirigente político el sábado a la prensa.

Bayardi se desempeñó además como ministro de Defensa entre el 1 de abril de 2019 y el 29 de febrero, previo a la asunción del nuevo Gobierno.

García señaló también que la organización de derechos humanos hizo una solicitud de acceso a la información pública en el mes de junio, para conocer el contenido de las actas, y que dicha información les fue entregada el pasado 11 de agosto.

Asimismo, el secretario de Estado agregó que esa solicitud había sido realizada en mayo de 2019, cuando el ministro de Defensa era el propio Bayardi, pero la organización no tuvo una respuesta, por lo que volvieron a intentarlo en junio, tras el cambio de Gobierno.

"Todas las actas estaban en la sede del ministerio de Defensa", insistió García y mostró documentación al respecto.

Gilberto Vázquez fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel, acusado de 28 homicidios especialmente agravados, y cumple actualmente una pena de prisión domiciliaria, concedida por la justicia en 2016.