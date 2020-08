El presidente mexicano pide evitar actos en sus giras por riesgo de contagios de COVID-19

"Si quieren ir [a los actos], por encima de todo está la libertad, pero es un llamado de manera respetuosa a partidos, a todos [a evitar los actos]; no estamos en tiempos de campaña", dijo el mandatario en una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Reynosa, fronteriza con McAllen, Texas, sur de EEUU.

El jefe del Ejecutivo pidió a los dirigentes y simpatizantes de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no asistir a los actos de supervisión de obras que realiza, para "no ser irresponsables", actuando en contra de las recomendaciones del Gobierno de guardar "sana distancia" en el marco de la pandemia causada por el nuevo coronavirus.

La petición fue hecha después de dos actos realizados por cientos de manifestantes el jueves en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, convocados por la dirigencia local de Morena, cuando López Obrador supervisaba obras públicas en un mercado y un centro deportivo.

Durante el acto en el mercado, el mandatario expresó en un breve mensaje ante centenares de seguidores: "la verdad me siento muy apenado, porque no debió hacerse este acto, estamos en plena pandemia todavía, tenemos que cuidarnos; de modo que no voy a tardar mucho, quiero que guardemos sana distancia y que se vayan retirando, con todo respeto, la salud es primero, amor con amor se paga".

La fronteriza ciudad de Matamoros es vecina de Brownsville, Texas, sur de EEUU, donde se han registrado más 4.500 contagios y han fallecido 257 personas por el nuevo patógeno.

López Obrador reinició sus giras de trabajo por los 32 estados del país el 1 de junio pasado, tras dos meses de cierre de actividades económicas no esenciales.

En este país han fallecido 62.594 pacientes de COVID-19 a lo largo de la pandemia, y han sido confirmados casi 580.000 casos de contagios.

México permanece en tercer lugar en el mundo en decesos totales por la pandemia, después de EEUU y Brasil.