Guardia Nacional de Venezuela incauta más de 100 kilos de marihuana en un día

​De igual manera, los funcionarios militares incautaron 69 envoltorios de marihuana, con un peso de 37,895 kilogramos, y detuvieron a tres ciudadanos que se desplazaban en un vehículo en el estado de Miranda.

​Entre julio de 2019 y julio de 2020, la GNB incautó 44.389 kilos de drogas.

La GNB indicó que en el transcurso del último año realizó ocho operaciones antidrogas, desmanteló 10 campamentos clandestinos, destruyó 58 laboratorios de droga, incautó 11 aeronaves utilizadas para el tráfico de sustancias ilícitas e inutilizó 34 pistas clandestinas utilizadas para el narcotráfico.