Organización paraguaya celebra ley que autoriza autocultivo de cannabis medicinal

"Lo que genera esta modificación es que haya una delimitación entre un usuario medicinal y una persona que trafica, porque actualmente según esa ley todos somos criminales", dijo respecto a la vigente ley que establece el uso controlado del cannabis para uso terapéutico, pero solo por parte de la industria.

Con esta nueva normativa "cualquier persona necesitada de la terapia cannabica podrá ser avalada para no ser perseguida por la fiscalía, anti-narcóticos, la policía ni nadie", agregó.

Farina explicó que lo único que se necesitaría ahora es una receta médica que indique que la persona tiene determinada patología para la cual se le indica cannabis medicinal; con ella se hace el trámite administrativo en el Ministerio de Salud y se le notifica a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), para que puedan tener un registro de los usuarios y puedan hacer los controles necesarios.

Respecto al tipo de cannabis autorizado o el límite por persona, dijo que no están planteados en la ley, "justamente para no tener problemas con el variedad de plantas, porcentajes de componentes, cantidades; tampoco hay restricción de patologías, eso va a quedar a criterio del médico".

La ley fue aprobada anteriormente en el Senado, y ahora debe ser promulgada por el presidente Mario Abdo Benítez.

"Tenemos mucha esperanza de que sea promulgada (…) queremos lograr una audiencia con el presidente para que escuche nuestra campana, que no solamente escuche el de la industria farmacéutica, sino al clamor de las familias paraguayas que necesitamos de esto", afirmó.

Posible veto

Desde Mamá Cultiva buscan poder cambiar el pensamiento del mandatario ante una posible inclinación al veto.

La Senad ya adelantó que se planteará al veto a la nueva ley, aunque no han definido si será parcial o total, bajo el argumento de que la ley 6007 (aprobada en 2017) ya autoriza el uso terapéutico del cannabis.

"En esa ley se establecen una serie de requisitos muy exigentes para que las industrias puedan elaborar el producto, pero con esta ley estamos abriendo las compuertas para que cualquiera pueda producir fuera de un ambiente controlado cualquier producto que finalmente pueda dañar la salud", dijo a esta agencia el titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio.

Farinas explicó que dicha normativa es "una ley muerta, que no se aplica y tiene sus limitaciones".

En ese sentido, detalló que establece que el Estado garantiza la distribución gratuita, pero es algo que no sucede porque "no hay un registro nacional, no hay producción, investigación y mucho menos distribución a los que la necesitan".

"Además restringe las variedades de cannabis, pueden tener como máximo 0,5 THC y eso no sirve para pacientes que tienen dolores crónicos y cáncer", explicó.

Para Mamá Cultiva, "lo único que hicieron con esa ley es conceder la licitación a 12 laboratorios (…) pero no favoreció a las familias que lo necesitamos".

En ese sentido dijo que, según el registro interno que manejan, la nueva ley mejorara la calidad de cerca de 200.000 personas que padecen diversas patologías y enfermedades, que pueden tratarse con cannabis.