Rosatom considera prometedor el desarrollo nuclear que puede alcanzar Argentina

"Hoy en día la energía nuclear es una de las áreas más prometedoras, por lo que la cooperación en este sector está presente en la agenda bilateral entre Rusia y Argentina", señalaron las autoridades de Rosatom a esta agencia.

Para la compañía, toda la región de América Latina, y en especial Argentina, son muy relevantes para el desarrollo de la cooperación comercial.

"Argentina es uno de los países líderes de América Latina en el sector nuclear, ya que cuenta con una industria nuclear desarrollada y posee tecnologías propias muy avanzadas", valoraron desde Moscú.

La nación sudamericana anunció en varias ocasiones sus planes para expandir el empleo de la energía nuclear, lo que abarca también la "implementación de nuevos proyectos en respuesta a las crecientes necesidades de la población local y de la industria", añadió Rosatom.

Combustible nuclear

Rusia y Argentina también han mantenido "una cooperación mutuamente beneficiosa a lo largo de varios años en el campo del ciclo del combustible nuclear", destacaron las autoridades de la compañía.

Argentina tiene reservas localizadas de uranio, pero en la actualidad la nación sudamericana importa el 100% de su demanda de este combustible.

"Desde el año 2017 el país analiza la posibilidad de reemplazar las importaciones de uranio por su propia producción y se encuentra en la búsqueda de un socio confiable", anticiparon desde el entorno de la corporación estatal.

Durante una visita oficial del entonces presidente(2015-2019) a Moscú en enero de 2018, el canciller argentino Jorge Faurie firmó en representación de su par de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, un memorándum de entendimiento para explorar y explotar uranio en el país junto al director y presidente del Uranium One Group, Vasily Konstantinov, y el presidente de UrAmerica Argentina, Omar Adra.

Este acuerdo consagraba como método de extracción la técnica conocida como "recuperación In situ", desarrollado por Uranium One, que es la más eficiente por su bajo costo y por su reducido impacto ambiental, ya que no requiere de remoción de suelo.

"Este método es ampliamente utilizado por las empresas rusas y ya ha demostrado su fiabilidad, así que la parte rusa está dispuesta a desarrollar el diálogo con los socios argentinos en esta área", enfatizaron desde Rosatom.

A raíz de este memorándum, Argentina esperaba situarse como productor mundial de uranio en la región para cubrir la totalidad del requerimiento que tiene el país de este combustible hasta que UrAmerica, una empresa con sede en Londres, inicie su propia producción.

"Las tecnologías que implementa Rosatom para la explotación de uranio se basan en los métodos seguros y ecológicos cuidando al máximo el medio ambiente durante el proceso de la extracción de uranio mediante la lixiviación in situ.

Con motivo del 75 aniversario de su industria nuclear, Rosatom realiza desde el 20 de agosto más de 100 eventos en todo el país dedicados a la industria nuclear con el lema del aniversario "75 años adelantados a los tiempos".