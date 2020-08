Presidente uruguayo afirma que presupuesto 2020-2025 será austero con fuerte vocación social

"Es un presupuesto austero (…) Pero que tiene como centro a las personas, a la vida de los uruguayos, de los habitantes del país (…) Es un presupuesto que va a tener una profunda vocación de sensibilidad social en la generación de empleo sus pilares fundamentales, que busca la educación de calidad para generar oportunidades", dijo el mandatario en una conferencia de prensa.

Afirmó que el presupuesto busca que los uruguayos puedan tener una vivienda "decente" y "fortalecer la salud".

"Además, es un presupuesto que hace hincapié en las adicciones, a esos miles de uruguayos que son adictos que no tienen un tratamiento. Un presupuesto que va a destinar recursos para generar descentralización a través de la infraestructura", agregó.

Señaló que es un presupuesto "realista y optimista", que busca cumplir con el compromiso electoral de ahorrar en el entorno de 900 millones de dólares.

Sin embargo, afirmó que no van a haber personas despedidas dentro del Estado.

"La reducción de la plantilla va por el no llenado de vacantes. Es gente que no va a ingresar en el Estado. Las áreas sensibles no se van a tocar, en Uruguay no va a faltar un docente ni una ambulancia", agregó.

Economía

Por su parte, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, afirmó en la conferencia que no se van a escatimar recursos para combatir el COVID-19 y afirmó que se destinarán 768 millones de dólares para el combate de la pandemia.

"Es por esta razón que el déficit va a crecer a 6,5 para el año próximo, pero al final del Gobierno va a ser de 2,4 gracias al plan de ahorro", dijo Arbeleche.

Asimismo, afirmó que la inflación va a caer en este período de Gobierno y dijo que para este año habrá una caída de actividad del 3,7%.

Este miércoles el presidente presentó el proyecto de Ley del Presupuesto ante el gabinete y los legisladores de la coalición multicolor.

El Gobierno de Lacalle Pou está integrado por el Partido Nacional (centroderecha), Partido Colorado (centroderecha), Partido Independiente (centroizquierda), Cabildo Abierto (derecha) y Partido de la Gente (derecha).