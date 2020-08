AMLO dice no tener "ningún temor para ser investigado" y pide quitar el fuero al presidente

"Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y participar en todo lo que se me involucre. En este caso de mi hermano, claro que voy [a declarar] si me convocan de la Fiscalía", aseguró.

En relación con el vídeo, López Obrador comentó que sus adversarios quisieron equiparar el caso de su hermano con el audiovisual revelado tras las denuncias del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien actualmente es investigado por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y la compra a sobreprecio de la plata chatarra Agronitrogenados.

"No tenemos nada que ocultar, porque pensaban que con eso nos iban a detener. Al contrario, porque como decía El Quijote: cuando se trata de la libertad y la dignidad, se puede poner en riesgo hasta la vida", sostuvo.

El 21 de agosto, el presidente mexicano pidió que los audiovisuales donde aparece su hermano —publicados por el sitio web LatinUs— se entregaran a la FGR para su análisis. El 25 de agosto, solicitó al Congreso que se evalúe la posibilidad de quitar el fuero al presidente en funciones, con el objeto de que pueda ser juzgado en caso de ser involucrado en algún delito.

"Estoy solicitando que la primera iniciativa y, en su caso, se discuta y apruebe a partir del 1 de septiembre, sea la de quitar el fuero para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano", indicó.

Tras la revelación de los vídeos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseveró que no se puede hacer distinción ante posibles actos de corrupción. Por ello, dijo que se iniciarían investigaciones en contra de todas las personas que aparecen en el audiovisual.

"No podemos tener distingos entre un grupo y otro. La coherencia del presidente López Obrador en eso es incuestionable", destacó.

Asimismo, el 24 de agosto, el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Roberto Ruiz, señaló en entrevista con El Universal que se investigará al partido Morena por un supuesto financiamiento ilegal.

Este proceso se iniciará tras las denuncias que los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron ante el INE en contra de Morena, David León y Pío López Obrador por un presunto financiamiento ilegal con recursos públicos. León comentó que los videos datan de 2015, momento en que fungía como operador político del gobierno del estado de Chiapas.