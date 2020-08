Maestros y representantes de niños venezolanos temen vuelta al aula en medio de pandemia

"Estar en la casa con mi hijo no es fácil porque trabajo durante todo el día, y creo que la educación en casa no puede compararse con la de la escuela, pero realmente siento mucho miedo de que me digan que debo enviarlo en octubre y se pueda contagiar", confió Beatriz Morales, representante de un niño de 11 años.

El presidente Nicolás Maduro pidió el 21 de agosto a su gabinete ejecutivo consultar a madres, padres y maestros sobre la posibilidad de un retorno parcial a las aulas de clases en el mes de octubre.

El jefe de Estado hizo referencia a algunos países que han decidido retomar actividades escolares en medio de la pandemia, y aseguró que evaluará de forma rigurosa todos los esquemas.

Para Damelis Pérez, docente de tercer grado, la opción de volver a clases presenciales en octubre, especialmente porque muchas escuelas carecen de un servicio de agua permanente, lo que impide cumplir con el lavado de manos constante.

"A mi me parece que no deberíamos volver a clases porque no hay condiciones de salubridad para combatir el virus. Además, hay que pensar en los docentes que tienen enfermedades crónicas como asma, diabetes u otras, a lo que se suma que la mayoría de las escuelas no cuentan con agua ni jabón para el personal y mucho menos para los niños", señaló en declaraciones a Sputnik.

Los niños son muy vulnerables porque tienden a compartirlo todo, dijo Karla Medina, docente de danza y representante de un niño de 9 años.

"Yo no estaría tranquila mandando a mi hijo, tampoco es que necesito que el niño esté en casa ni que la clase sea online, pero tampoco para sacrificar la salud de todos. Como maestra de danza tampoco me pondría en riesgo por ir a dar una clase, no habría seguridad y garantía de que llegue. Para que la escuela abra deberían estar todos los servicios activos", agregó.

En enero

Inicialmente el jefe de Estado había indicado que las actividades presenciales podrían retomarse en enero.

Al respecto, la docente Betzabeth Rodríguez consideró que "las actividades escolares deberían comenzar en enero porque la educación no es dar clases y pasar al año siguiente por pasar, el objetivo es guiar el proceso, velar porque el niño aprenda. En el caso de los niños pequeños está en riesgo el desarrollo socioemocional porque aumenta la ansiedad, muchos representantes no cuentan con las herramientas para ayudarlos", expuso.

Otra de las docentes que conversó con Sputnik, pero prefirió no ser identificada, destacó que lo que más temor le produce es usar el metro o el transporte público porque cree que en ellos no se cumplen las medidas mínimas de distanciamiento social, pero a la vez consideró que no toda la población tiene recursos para recibir clases a distancia.

En Venezuela el año escolar comienza en septiembre y concluye en julio, este año se vio interrumpido desde el 16 de marzo, cuando el mandatario ordenó la suspensión ante los primeros dos casos positivos de COVID-19.

Unas semanas después de la suspensión de actividades escolares el mandatario ordenó que se realizaran actividades online y por televisión, pero en numerosas zonas de Venezuelalo que ha dificultado esta opción.

Se espera que en las próximas semanas el Gobierno establezca un plan para el reinicio de actividades.

Ni bien el presidente realizó el planteo de volver a clases comenzaron, a través de las redes sociales, numerosas campañas en rechazo a la propuesta, que incluso ya la daban por hecho, a pesar de que el Gobierno indicó que era solo una opción que estudiaría.