Un vídeo muestra a militares mexicanos ordenando asesinar a un civil

"Se denunció un posible delito cometido por un miembro del Ejército al rematar a un herido. Hubo un enfrentamiento y parece que hubo un herido… Hoy mismo en la mañana di instrucciones al secretario de la Defensa Nacional para que se investigue, porque nosotros no vamos a permitir estas prácticas", expresó.

El 24 de agosto, El Universal publicó un vídeo de un enfrentamiento entre militares y presuntos miembros del crimen organizado ocurrido el 3 de julio en la ciudad de Nuevo Laredo. Según el audiovisual, una persona que resultó herida por esos hechos fue asesinada por orden de los militares en el sitio.

En la grabación se escucha como uno de los uniformados grita: "¡Está vivo!". Y otro contesta, "¡mátalo a la verga!"

La versión oficial de los hechos destaca que, tras el cese al fuego, no hubo nadie que tuviera signos vitales. En total, se reportaron 12 personas muertas después de enfrentamiento.

Sobre esto, López Obrador mencionó que estas prácticas violatorias a los derechos humanos explican que en sexenios pasados se registraran "elevadísimas" tasas de letalidad.

"Hubo dos años en el sexenio de [Felipe] Calderón que no había prácticamente heridos y tampoco muchos detenidos, eran más los muertos", aseveró.

El 14 de julio, El Universal publicó que durante el enfrentamiento en Nuevo Laredo también estaban presentes tres civiles, presuntamente secuestrados por miembros del crimen organizado. Los tres (un estudiante universitario, una persona proveniente del estado de Chiapas y un tercero desconocido) también fueron incluidos entre los muertos durante el intercambio de disparos.

"Si alguien comete un delito aquí no hay impunidad. No existe que se solape a nadie. En todas las ocasiones en las que se ha determinado a través de una investigación que hay responsabilidad del personal militar, siempre la institución ha investigado y si hay responsabilidad, se ha procedido. Es algo que siempre se ha hecho". No es nuevo, comentó la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los hechos.

Por ese motivo, el mandatario mexicano indicó que toda información fue analizada durante la reunión con su gabinete de Seguridad, a fin de solicitar al secretario Sandoval González indagar sobre lo ocurrido.