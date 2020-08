Exviceministro paraguayo se disculpa tras renunciar a su cargo por ir a una fiesta | Vídeo, foto

"He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos; agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido", dijo Portillo en su cuenta de la red social Twitter.

He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos.

Agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo.

Y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido. — Juan C. Portillo (@jc_portillo) August 24, 2020

​El 23 de agosto se viralizaron vídeos y fotografías en los que se ve al exviceministro participando de una fiesta privada con su novia y otras personas.

El viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, “farreando” en el cumpleaños de una conocida modelo, sin respetar el protocolo sanitario vigente. pic.twitter.com/Py1jDfC5D0 — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) August 24, 2020

​A juzgar por las imágenes, en el evento ninguno cumplía con los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud en el marco de la lucha contra el COVID-19, informó el diario local La Nación.

LA FIESTA INOLVIDABLE. Para el integrante del gabinete miembro del #PDP

JUAN CARLOS PORTILLO, será difícil de olvidar esta foto. El país tiene la oportunidad o de evitar un salario más de un puesto político para nada necesario o para tomar alguien eficiente. Aunque sea uno. pic.twitter.com/7PCX9hsLNJ — Gustavo Cruz (@CruzGustav0) August 24, 2020

​La renuncia se hizo oficial minutos después de que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, se encargó de comunicar a través de su cuenta de Twitter que la había aceptado.

Acabo de aceptar la renuncia del Dr. Juan Carlos Portillo al cargo de Viceministro . @msaludpy — Julio Mazzoleni (@MazzoleniJulio) August 24, 2020

​Por su parte, la pareja de Portillo, Magalí Caballero, justificó la fiesta de cumpleaños diciendo que fue una reunión de personas del mismo núcleo social.

"Todos los participantes (...) compartimos actividades sociales desde hace tiempo y son trazables en caso de necesidad", expresó Caballero.

El 21 de agosto el Gobierno de Paraguay decidió restringir la circulación de personas, la venta de alcohol y la actividad física ante el brote de COVID-19 ocurrido en los últimos días.

El 23 de agosto se confirmaron 259 nuevos infectados de coronavirus, conforme al reporte emitido por el Ministerio de Salud.

Además, la cartera registró el deceso de otras 13 personas, por lo que la cifra de fallecidos asciende a 205.