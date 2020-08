¿Busca México "crear culpables" por las muertes por COVID con su guerra antichatarra? La Salud responde

El funcionario federal respondió a los comentarios del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, quien acusó que la prohibición de la venta de alimentos ultraprocesados a menores de edad, una propuesta en discusión en varios estados, busca crear culpables por el número de fallecimientos causados por el COVID-19 en México.

"No me sorprende porque, precisamente, él defiende los intereses que le corresponden como empresario, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial y defiende los intereses privados. La realidad de que la enfermedad metabólica crónica, obesidad, sobrepeso, hipertensión, múltiples cánceres, son los componentes de la mitad de las muertes en México todos los años, desde hace al menos 15 años, quizá más, es una realidad", apuntó.

López-Gatell añadió que en el sexenio pasado se emitió una alerta epidemiológica relacionada con la diabetes y obesidad. Desde entonces, se les reconoció como problemas graves para la salud pública del país, por lo rechazó que su riesgo sea aprovechado para justificar la cantidad de fallecimientos provocada por el nuevo coronavirus.

"Cuando llegó COVID nadie esperaba que íbamos a tener la mayor mortalidad relacionada con este problema, 80% de las personas, no sólo en México, también en el mundo… La postura [del CCE] me parece respetable, pero la función de un Gobierno es defender el interés público, no el privado, pero eso no quiere decir que tengamos algo en contra de la inversión privada", acotó.

Sin embargo, el subsecretario criticó las estrategias de venta implementadas la industria de alimentos procesados.

"¿Por qué no consideran cambiar su modelo económico, de ganancias privadas, y se enriquecen legítimamente, legalmente, pero con productos que no dañen? ¿Por qué no regulan las porciones, por qué no terminan con esta escalada?... Podría ser México el ejemplo primer país que logra un pacto de las empresas para reducir porciones y concentraciones de estos productos, [pero esa propuesta] no causó entusiasmo", reprochó.

Por otra parte, el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera, advirtió que México se encuentra en medio de una sindemia, la cual suma las epidemias de mala nutrición y COVID-19. Esto ha provocado que las personas que padecen obesidad, diabetes e hipertensión tengan hasta 75% más riesgo de presentar casos graves si se contagian del virus SARS-CoV-2.

El investigador explicó en los últimos 18 años la obesidad en México aumentó 42% en adultos, pero en el mismo periodo la obesidad mórbida incrementó 96%. Esto implica que en siete entidades de México solo dos de cada diez personas tengan su peso normal.