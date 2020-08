Temperaturas bajo cero y nieve en el sur de Brasil | Vídeos

NEVE EM SANTA CATARINA! ⛄️❄️



Está nevando na Serra do Rio do Rastro! 🏔



Dirija com cuidado, o gelo e a neve prejudicam a direção e visibilidade na estrada. ⚠️



Se precisar, acione o 198 que a @pmrodoviariasc irá lhe auxiliar. 🚙 #PreservarAOrdem #ProtegerAVida pic.twitter.com/bguk8H6ji7