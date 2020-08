El Gobierno boliviano presenta una denuncia penal contra Evo Morales por trata de personas

"El Ministerio de Justicia ha presentado una denuncia en contra de Evo Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas en virtud a las imágenes y audios que se han difundido de [la entonces adolescente] Noemí, quien ya es mayor de edad", afirmó Melgar durante una conferencia de prensa, informó la estatal Agencia Boliviana de Información.

La denuncia se realizó después de que algunos medios de comunicación publicaran imágenes en las que la joven aparece junto a Evo Morales y algunos chats entre ambos.

El Gobierno señala que Morales habría iniciado la relación con la adolescente hace cinco años, cuando tenía 14 años.

Melgar dijo que, de constatarse que Morales incurrió en esos tipos penales, se pedirá la pena máxima dispuesta por esos delitos.

El caso se reveló después de que en julio la joven fue sorprendida en el departamento de Cochabamba (centro), junto a sus familiares, en un vehículo oficial de la gobernación de ese departamento.

Entonces la Policía reportó que la muchacha tenía viajes a México y Argentina para visitar a Morales durante su asilo político.

Tras ese operativo, la Policía encontró en un teléfono celular los chats de la joven con Morales.

El director nacional de Migración, Marcel Rivas, confirmó el 19 de agosto que la familia de la joven salió del país a través de un paso fronterizo ilegal.

"Según la información del Sistema de Migración, la señora Noemí M. C. (...) no salió por un punto migratorio autorizado (…), seguramente (la joven y su familia) salieron por un paso fronterizo no autorizado", declaró el funcionario a El Deber.

Rivas señaló que los detalles sabre la salida de los familiares con los que Noemí abandonó Bolivia son investigados por el Ministerio de Gobierno.

Agregó que debido a esta situación, el viceministerio de Régimen Interior y la Policía presentó una denuncia porque un militar habría ayudado a esta familia a dejar el país.

El Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, que reemplazó a Morales tras su renuncia el año pasado, ha lanzado varias acusaciones contra el exgobernante, entre ellas las de sedición y terrorismo por la violencia social ocurrida entre octubre y noviembre de 2019, una causa en manos de la fiscalía.