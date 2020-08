Un sondeo revela qué piensan los venezolanos sobre las elecciones parlamentarias

"Los procesos electorales son necesarios en la democracia, no podemos pretender que saquen la bandera del 'no se vota' para perder ese derecho, yo creo que quienes sienten que hay irregularidades deben pelear sus derechos pero no darlos por perdidos", indicó a Sputnik Irma Castellón de 67 años, docente jubilada.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) fue reformado el pasado 13 de junio, y la magistrada Indira Alfonzo fue nombrada como su presidenta, luego de varios meses de diálogo entre el Gobierno y un sector de la oposición representado por el diputado Luis Parra.

Sin embargo, ese acercamiento para algunos venezolanos opositores carece de validez.

"Yo creo en las elecciones como expresión de democracia, pero no me gusta que el Gobierno diga que reformó el CNE y que ya no nos podemos quejar porque era lo que pedíamos, pero para mí dialogó con una oposición creada por ellos, lo serio hubiese sido que lograra sentar a la oposición que representa (Juan) Guaidó", señaló a Sputnik Rosbexi Aguirre de 43 años, comerciante.

El Gobierno de Venezuela primero intentó sacar adelante un proceso de diálogo con la oposición representada por Guaidó, el cual quedó suspendido luego de que Estados Unidos aplicó más sanciones, siendo el levantamiento de este tipo de medidas la principal demanda de la bancada oficialista.

Después de esta ruptura se abrió un nuevo espacio con la otra fracción de la oposición que manifestó su rotundo rechazo a las sanciones y a la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, acción que provocó una división en la oposición.

Parra, quien representa a ese sector, asumió la cabeza de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), luego de una alianza con la bancada oficialista, y desplazó a Guaidó, quien calificó de ilegal la hazaña.

En enero de 2021 debe instalarse una nueva Asamblea porque en ese mes vence el período de los diputados electos en 2015, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

Para José Hurtado, técnico automotriz de 39 años, "ningún país puede pedir a otro que no realice elecciones, eso absolutamente impensable. La oposición siempre plantea cosas que no tienen sentido. Las elecciones se harán, ellos decidirán si participar o no, es falso que no haya condiciones".

En medio de estas diferencias respecto a las garantías que ofrece el Gobierno de Venezuela, la Unión Europea, Estados Unidos y otro grupo de países de América Latina se han unido para expresar que desconocerán el proceso electoral que se celebrará en Venezuela.

Por su parte, Parra, el opositor que decidió deslindarse de Guaidó y dialogar, ha denunciado que hay un boicot mundial contra las elecciones parlamentarias, en las que

En una carta, el presidente de la Asamblea pidió al presidente Nicolás Maduro cumplir con la tramitación de solicitarle a la Organización de las Naciones Unidas una Comisión Observadora y Asistencia Técnica Electoral para las elecciones parlamentarias para garantizar al país la transparencia y que los resultados sean reconocidos a nivel internacional.

Hasta el momento Maduro ha dicho que está abierto a cualquier tipo de observación internacional para los comicios, mientras el CNE ha realizado paso a paso el cronograma electoral a pesar de la situación de alarma que vive el país por la pandemia del COVID-19.