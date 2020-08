Lula afirma que es posible que el PT no presente candidato para 2022

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) aseguró que es probable que el Partido de los Trabajadores (PT) no presente ningún candidato a la presidencia en las elecciones de 2022 y que vaya en otra posición.

"Es plenamente posible que el PT no tenga candidato a la presidencia; el PT puede ser candidato a vice, el PT puede ser candidato a otra cosa, eso es plenamente posible", dijo el líder izquierdista en una entrevista con el canal de internet TV Democracia.

Lula se pronunció en estos términos cuando fue consultado sobre el caso de la expresidenta argentina Cristina Kirchner, que sorprendió al presentarse como número dos en la candidatura presidencial de Alberto Fernández y ganó las elecciones.

El expresidente dijo que el candidato presidencial de la izquierda en 2022 debe tener habilidad para tratar a todos los partidos "con respeto".

"No sirve de nada querer pelea con el PT, no pueden querer que el PT renuncie a esa grandeza que el pueblo le dio [en las urnas] a cambio de nada; o presentan un candidato mayor que el PT o no hay posibilidades", advirtió.

En este sentido, volvió a criticar a Ciro Gomes, el candidato presidencial del Partido Democrático Laborista (PDT en portugués) en las elecciones de 2018, por no haber hecho campaña activa en favor del candidato del PT, Fernando Haddad, en el balotaje contra el entonces candidato Jair Bolsonaro.

"Tengo más cariño por Ciro que el que él ha demostrado tener por mí; el compañero Ciro debería haberse quedado en Brasil (viajó a Europa) y haber declarado apoyo a Fernando Haddad, pero prefirió un gesto de rebeldía", lamentó.

La mala relación entre Lula y Gomes (que quedó en tercera posición en las elecciones de 2018) es uno de los principales obstáculos para la construcción de un frente amplio con varias formaciones progresistas en Brasil.